Директор московского дома престарелых обещала помощь родным погибших при пожаре
Руководство пансионата принесло соболезнования семьям после трагедии.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Руководство дома престарелых «Третий возраст» выступило перед СМИ после произошедшего там накануне пожара. В результате ЧП в пансионате на 3-й Мякининской улице в западной части Москвы, погибли четыре человека и еще 16 пострадали.
«Причины и обстоятельства пожара устанавливаются компетентными органами. От лица пансионата выражаем глубокие соболезнования родным и близким. По решению компании, семьям погибших и пострадавшим будет оказана любая необходимая помощь», — заявила директор резиденций пансионата Марина Бухтаева.
К этому моменту Следственный комитет возбудил два уголовных дела в результате трагедии. Одно из них — по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. По данным ведомства, возгорание возникло из-за неисправности электропроводки и котла отопления. У следователей также появились вопросы к руководству пансионата о наличии разрешительных документов для оказания услуг пожилым и эксплуатации здания. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, что акционер дома престарелых раскрыл детали пожара в Москве.
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