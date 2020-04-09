Руководство дома престарелых «Третий возраст» выступило перед СМИ после произошедшего там накануне пожара. В результате ЧП в пансионате на 3-й Мякининской улице в западной части Москвы, погибли четыре человека и еще 16 пострадали.

«Причины и обстоятельства пожара устанавливаются компетентными органами. От лица пансионата выражаем глубокие соболезнования родным и близким. По решению компании, семьям погибших и пострадавшим будет оказана любая необходимая помощь», — заявила директор резиденций пансионата Марина Бухтаева.

К этому моменту Следственный комитет возбудил два уголовных дела в результате трагедии. Одно из них — по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. По данным ведомства, возгорание возникло из-за неисправности электропроводки и котла отопления. У следователей также появились вопросы к руководству пансионата о наличии разрешительных документов для оказания услуг пожилым и эксплуатации здания. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что акционер дома престарелых раскрыл детали пожара в Москве.