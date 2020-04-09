Четыре человека погибли и десять госпитализировали в результате пожара в частном пансионате для престарелых на западе Москвы.

Большинство постояльцев спасено. Их сейчас осматривают медики. Возбуждено уголовное дело. Только что стало известно, что при тушении пострадал пожарный, который отдал свою маску спасенному. Все подробности у Кирилла Олькова. Он находится на месте ЧП.

Уже известно, что пожар начался с хлопка в котельной. На месте были обнаружены двое погибших, включая работника котельной. Позднее в больнице скончались еще двое.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, всех постояльцев пансионата переведут вдругие учреждения.

«Места городом подобраны. И перевозиться они будут в пансионаты в район Олимпийского проспекта. Будут задействованы машины скорой помощи и специальные машины для перевозки граждан», — сообщил Бирюков.

Пожар в доме для престарелых «Третий возраст» произошел вечером и начался в цокольном этаже. В первые минуты при помощи спасателей и очевидцев были эвакуированы около пятидесяти человек, еще трое спасены. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.