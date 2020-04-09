Всего пострадали десять человек. Четверо погибли.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС /Терещенко Михаил, 5-tv.ru

Тема:
Пожар в доме престарелых в Москве

Четыре человека погибли и десять госпитализировали в результате пожара в частном пансионате для престарелых на западе Москвы.

Большинство постояльцев спасено. Их сейчас осматривают медики. Возбуждено уголовное дело. Только что стало известно, что при тушении пострадал пожарный, который отдал свою маску спасенному. Все подробности у Кирилла Олькова. Он находится на месте ЧП.

Уже известно, что пожар начался с хлопка в котельной. На месте были обнаружены двое погибших, включая работника котельной. Позднее в больнице скончались еще двое.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, всех постояльцев пансионата переведут вдругие учреждения.

«Места городом подобраны. И перевозиться они будут в пансионаты в район Олимпийского проспекта. Будут задействованы машины скорой помощи и специальные машины для перевозки граждан», — сообщил Бирюков.

Пожар в доме для престарелых «Третий возраст» произошел вечером и начался в цокольном этаже. В первые минуты при помощи спасателей и очевидцев были эвакуированы около пятидесяти человек, еще трое спасены. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Тема:
Пожар в доме престарелых в Москве
9 апр
В Следственном комитете озвучили основную версию пожара в доме престарелых в Москве
9 апр
Пятнадцать человек госпитализированы после пожара в доме престарелых в Москве
9 апр
«Очень страшно»: подробности пожара в доме престарелых в Москве глазами очевидца
9 апр
Заммэра Москвы рассказал о причинах пожара в доме престарелых в Москве
9 апр
Число погибших в пожаре в московском доме престарелых возросло до четырех
8 апр
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве
8 апр
Тело второго погибшего найдено на месте пожара в доме престарелых в Москве
8 апр
Видео с места пожара в доме престарелых в Москве
8 апр
Один человек погиб в ходе пожара в доме престарелых в Москве
8 апр
Пятьдесят человек эвакуировано из горящего дома престарелых в Москве

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.75
0.29 82.23
0.22
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

10:52
В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
10:48
Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
10:44
Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
10:41
Куда пропала певица Максим? Она перестала общаться даже со спортивным тренером
10:41
Ольга Зарубина рассказала о смерти первой жены Александра Малинина
10:34
В России создали комитет по борьбе с коронавирусом

Сейчас читают

Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок