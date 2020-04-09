Огонь в пансионате «Третий возраст» вспыхнул вечером 8 апреля. В результате ЧП погибли четыре человека, еще 16 пострадали.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

Тема:
Пожар в доме престарелых в Москве

Следственный комитет РФ возбудил второе уголовное дело после пожара в частном доме престарелых «Третий возраст» в Москве. В результате ЧП в пансионате, произошедшего вечером 8 апреля на 3-й Мякининской улице на западе столицы, погибли четыре человека и еще 16 пострадали.

«Дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Следователи выяснили, что руководство и персонал дома престарелых не создали необходимые условия и не получили в полном объеме соответствующие разрешительные документы для оказания услуг пожилым людям. Помимо прочего, у пансионата не было документов для надлежащей эксплуатации здания.

«В ходе следственных действий в здании дома престарелых изъяты документы, на основании которых пожилым людям оказывались платные услуги. В настоящее время эти документы изучаются следствием», — добавила Юлия Иванова.

В настоящее время расследование в рамках возбужденных уголовных дел продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что акционер дома престарелых раскрыл детали пожара в Москве.

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