СК возбудил второе дело после пожара в частном доме престарелых в Москве
Огонь в пансионате «Третий возраст» вспыхнул вечером 8 апреля. В результате ЧП погибли четыре человека, еще 16 пострадали.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru
Следственный комитет РФ возбудил второе уголовное дело после пожара в частном доме престарелых «Третий возраст» в Москве. В результате ЧП в пансионате, произошедшего вечером 8 апреля на 3-й Мякининской улице на западе столицы, погибли четыре человека и еще 16 пострадали.
«Дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Следователи выяснили, что руководство и персонал дома престарелых не создали необходимые условия и не получили в полном объеме соответствующие разрешительные документы для оказания услуг пожилым людям. Помимо прочего, у пансионата не было документов для надлежащей эксплуатации здания.
«В ходе следственных действий в здании дома престарелых изъяты документы, на основании которых пожилым людям оказывались платные услуги. В настоящее время эти документы изучаются следствием», — добавила Юлия Иванова.
В настоящее время расследование в рамках возбужденных уголовных дел продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что акционер дома престарелых раскрыл детали пожара в Москве.
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