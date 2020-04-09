Шокирующие подробности трагедии в московском доме престарелых, где накануне погибли четыре человека. Выяснилось, что в цокольном этаже, откуда и начался пожар, сотрудники не просто жили, но и сидели на изоляции из-за коронавируса, а это строжайше запрещено. Как выяснилось, руководство пансионата экономило практически на всем, хотя родственники пенсионеров платили огромные деньги за комфортные условия.

Можно ли было избежать трагедии, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага. Подробности в репортаже.

Перепуганных пожилых людей по одному вывозят на креслах-каталках. Не хватает рук, не хватает средств передвижения. Так выглядит эвакуация из охваченного дымом респектабельного пансионата для пенсионеров.

Прийти на помощь в пансионате, где по нашей информации одна ночь стоит около четырех тысяч рублей, было не кому. Перепуганный персонал разбил стекла и выбежал из помещения, оставив 55 пенсионеров один на один со смертельной опасностью. Спасать пожилых людей бросились постояльцы расположенного рядом хостела.

«Просто выносили людей. Помогали, таскали инвалидные коляски, чтоб выкатывать. Одеяло, теплые одежды. Укутывали. Страшно, очень страшно. Много пожилых людей», — рассказывает очевидец Ярослав Мельников.

У Ярослава красные глаза от ядовитого дыма. Кажется, он до сих пор не может отдышаться. Прямо во дворе медики пытаются реанимировать пострадавших. Но без жертв не обошлось. Стало известно о гибели пенсионерки, проживающей на третьем этаже. Затем достали тело сотрудника пансионата. Позже сообщили о смерти еще двоих. 10 человек с отравлением угарным газом доставили в столичные больницы. Среди них есть один спасатель, который пошел на героический поступок.

«Один пожарный надышался продуктами горения, когда выводил постояльцев из этого здания. Он собственную маску снял с себя и дал одному из находящихся здесь постояльцев», — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Пенсионеров, которым не потребовалась медицинская помощь, сначала хотели оставить на месте ЧП. Пострадавших перевели во второй корпус пансионата. Здесь же планировалось, чтобы они переночевали. Но вряд ли сейчас это место можно назвать спокойным. Поэтому по решению мэрии Москвы сейчас их всех эвакуируют. Подъезжают десятки машин скорой помощи. Кого-то отвезут домой к родным и близким, а кто-то просто переедет в новый дом престарелых.

Родные пострадавших пытаются получить от руководства пансионата ответ — как такое вообще могло произойти. Ведь за комфортное и, главное, безопасное пребывание своих близких они заплатили круглую сумму. Но как нам удалось выяснить — директор заведения наоборот пытался экономить на всем. По нашим данным, в подвальном помещении находились не только рекреационные комнаты, но и места проживания персонала: 11 сиделок, трех поваров и одного охранника. Руководство компании в разговоре с нами дополнило картину. Оказывается, в подвале сотрудники не просто жили, а еще и сидели на карантине. Из-за подозрения на коронавирус два последних дня на цокольном этаже были изолированы несколько человек. От чего уже возникает много вопросов по технике безопасности.

«Третий возраст» — это целая сеть пансионатов для пожилых. И к слову, ее основатель — очень интересная личность. По данным СПАРК, это Рамил Хабриев — бывший министр здравоохранения Республики Татарстан, экс-руководитель Росздравнадзора, а еще и бывший глава РУСАДА. Российским антидопинговым агентством Хабриев руководил с 2011 по 2015 год в самый разгар допингового скандала. К сгоревшему пансионату у проверяющих служб оказалось тоже были вопросы. Нарушения выявлял Роспотребнадзор. Кроме того, в Московском арбитражном суде в настоящий момент рассматривается иск к компании почти на 20 миллионов рублей из-за задолженности по договору аренды. Но генеральный директор продолжает создавать рекламные ролики, рассказывая, что им можно доверять жизни своих родных и близких.

«Внештатные ситуации встречаются, и вот вопрос оперативного реагирования как раз он в этом случае ключевой», — комментирует случившееся генеральный директор АО «Третий возраст» Игорь Биткин.

Смогли ли сотрудники пансионата оперативно отреагировать и не допустить трагедию — теперь выясняют следователи. В СК возбудили уголовное дело. Пока речь идет о причинении смерти по неосторожности. Но не исключено, что совсем скоро появится еще одна статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».