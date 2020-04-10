Пожар в доме престарелых на западе Москвы вскрыл неожиданные факты.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

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Пожар в доме престарелых в Москве

Частный пансионат для пожилых людей в Москве, где накануне вспыхнул пожар, оказался похож на дом-призрак. По неофициальной информации, он не значился в реестре как социальное учреждение.

Официально даже не был принят в эксплуатацию. Поэтому избежал серьезных проверок со стороны надзорных служб. При этом за комфортное проживание там родственники пенсионеров платили большие деньги.

Уже известно, что пожар начался в цокольном этаже — там размещалась котельная и комнаты для персонала, где несколько сотрудников находились на карантине. Неисправность электропроводки и котла отопления — такую версию назвали приоритетной в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело. При пожаре погибли четыре человека, 16 пострадали.

Ранее 5-tv.ru более детально рассказывал о том, какие предпосылки привели к страшной трагедии и можно ли было этого избежать?

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