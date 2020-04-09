В Следственном комитете озвучили основную версию пожара в доме престарелых в Москве
В результате ЧП погибли четыре человека, 16 — пострадали. Из них госпитализированы — 15. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, 13 — в тяжелом.
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Фото, видео: РИА Новости / МЧС РФ
В Следственном комитете РФ озвучили основную версию пожара в доме престарелых в Москве. По данным ведомства, возгорание возникло из-за неисправности электропроводки и котла отопления. В результате ЧП погибли четыре человека, 16 — пострадали. Из них госпитализированы — 15. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, 13 — в тяжелом.
Возгорание началось на цокольном этаже, где размещалась котельная. Очевидцы слышали громкий хлопок, после чего появилось пламя. Здание с первого по четвертый этаж наполнилось дымом за считанные минуты.
Прибывшие на место пожарные приступили к экстренной эвакуации людей. Среди постояльцев оказалось много лежачих. Их пришлось выносить на руках.
Во время эвакуации пострадал один из спасателей. Он отдал свою маску одному из постояльцев и надышался угарным газом. Всего из здания были эвакуированы 50 человек. Возбуждено уголовное дело. Ситуация находится под контролем мэрии столицы.
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