Четыре человека погибли и десять пострадали в результате пожара в частном доме престарелых на западе столицы.

Как стало известно 5-tv.ru, пострадали 16 человек, госпитализированы из них — 15. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, 13 — в тяжелом.

Возгорание началось на цокольном этаже, где размещалась котельная. Очевидцы слышали громкий хлопок, после чего появилось пламя. Здание с первого по четвертый этаж наполнилось дымом за считанные минуты.

Прибывшие на место пожарные приступили к экстренной эвакуации людей. Среди постояльцев оказалось много лежачих. Их пришлось выносить на руках.

Во время эвакуации пострадал один из спасателей. Он отдал свою маску одному из постояльцев и надышался угарным газом. Всего из здания были эвакуированы 50 человек.

Выбираться из охваченного огнем здания помогали и оказавшиеся рядом местные жители.

«Людей просто выносили людей, помогали. Таскали инвалидные коляски, одеяла теплые одежды укутывали», — рассказывает Ярослав Мельников.

Всех постояльцев дома престарелых решено разместить в городских учреждениях соцзащиты. Каждому при необходимости будет оказана медицинская и психологическая помощь.

«Принимаются меры к тому, чтобы всех постояльцев перевести в другие пансионаты. Места городом подобраны. И перевозиться они будут в пансионаты в район Олимпийского проспекта. Будут задействованы машины скорой помощи и специальные машины для перевозки граждан», — заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По одной из версий, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело. Ситуация находится под контролем мэрии столицы.