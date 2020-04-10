Число жертв пожара в доме престарелых «Третий возраст» увеличилось до пяти
Еще одна постоялица приюта скончалась от отравления угарным газом.
Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Число погибших при сильном пожаре в пансионате для пожилых людей «Третий возраст» в столице, по информации 5-tv.ru,
достигло пяти человек. Несколько минут назад в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского скончалась еще одна пенсионерка.
91-летнюю женщину госпитализировали в отделение токсикореанимации 8 апреля. Медики диагностировали у нее высокую степень отравления угарным газом.
5-tv.ru публикует список погибших при пожаре в доме престарелых на западе столицы:
- Клавдия Н.
- Валентина Н.
- Валентина Ч.
- Дмитрий И.
- Любовь М.
Как удалось выяснить 5-tv.ru, пожар в доме престарелых «Третий возраст» начался в цокольном этаже — там размещалась котельная и комнаты для персонала, где несколько сотрудников находились на карантине. Неисправность электропроводки и котла отопления — такую версию назвали приоритетной в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело. При пожаре пострадали 20 человек, из которых пятеро скончались.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему пансионат «Третий возраст» избежал пожарной проверки.
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