Число погибших при сильном пожаре в пансионате для пожилых людей «Третий возраст» в столице, по информации 5-tv.ru,

достигло пяти человек. Несколько минут назад в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского скончалась еще одна пенсионерка.

91-летнюю женщину госпитализировали в отделение токсикореанимации 8 апреля. Медики диагностировали у нее высокую степень отравления угарным газом.

5-tv.ru публикует список погибших при пожаре в доме престарелых на западе столицы:

Клавдия Н. Валентина Н. Валентина Ч. Дмитрий И. Любовь М.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, пожар в доме престарелых «Третий возраст» начался в цокольном этаже — там размещалась котельная и комнаты для персонала, где несколько сотрудников находились на карантине. Неисправность электропроводки и котла отопления — такую версию назвали приоритетной в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело. При пожаре пострадали 20 человек, из которых пятеро скончались.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему пансионат «Третий возраст» избежал пожарной проверки.