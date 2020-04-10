Еще одна постоялица приюта скончалась от отравления угарным газом.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Тема:
Пожар в доме престарелых в Москве

Число погибших при сильном пожаре в пансионате для пожилых людей «Третий возраст» в столице, по информации 5-tv.ru,
достигло пяти человек. Несколько минут назад в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского скончалась еще одна пенсионерка.

91-летнюю женщину госпитализировали в отделение токсикореанимации 8 апреля. Медики диагностировали у нее высокую степень отравления угарным газом.

5-tv.ru публикует список погибших при пожаре в доме престарелых на западе столицы:

  1. Клавдия Н.
  2. Валентина Н.
  3. Валентина Ч.
  4. Дмитрий И.
  5. Любовь М.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, пожар в доме престарелых «Третий возраст» начался в цокольном этаже — там размещалась котельная и комнаты для персонала, где несколько сотрудников находились на карантине. Неисправность электропроводки и котла отопления — такую версию назвали приоритетной в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело. При пожаре пострадали 20 человек, из которых пятеро скончались.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему пансионат «Третий возраст» избежал пожарной проверки.

Тема:
Пожар в доме престарелых в Москве
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