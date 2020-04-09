Подробности пожара в московском доме престарелых, унесшего жизни как минимум четверых, 5-tv.ru рассказал очевидец происшествия, помогавший сотрудникам МЧС выводить пожилых людей из горящего здания.

«Точно не знаю, что произошло. Успел прибежать, когда уже был пожар. Много эвакуировали людей, помогал чем мог. Страшно, очень страшно. Много пожилых людей» — поделился Ярослав Масленников.

По словам молодого человека, он живет неподалеку в хостеле и, лежа в постели, услышал звуки сирен и крики. Выглянув, увидел пожар и бегающих в панике людей. Как и многие живущие поблизости, Ярослав бросился на помощь. Когда вошел в горящее здание, огонь был везде. Добровольцы помогали спасателям выносить людей, укутывали их в теплую одежду и одеяла.

«Как без этого, естественно была паника, конечно. Много кричали, чтобы быстрей выносили, чтобы помогали», — рассказывает мужчина.

Могли ли остаться в горящем здании еще люди, он не знает. Надеется только, что пожарные вынесли всех.

По словам Ярослава, он видел, как огонь вроде бы распространялся со второго этажа, однако от других слышал, что возгорание произошло в подвале и буквально за час распространился по всем этажам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре в пансионате «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице в Москве погибли четверо и пострадали не менее десяти человек, шестеро отправлены в больницу. Около 50 человек спасатели и добровольцы успели эвакуировать. Прибывший на место ЧП заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал журналистам, что пожар начался с хлопка в котельной.