В ходе пожара в доме престарелых на 3-й Мякининской улице на западе Москвы погиб один человек. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Его площадь составила 15 квадратных метров.

По информации 5-tv.ru, около десяти человек пострадали.

По последним данным, эвакуировано пятьдесят человек. Еще трое спасены. Пока нет информации еще о двух пенсионерах, проживающих в пансионате.

На месте работают экстренные службы города. Для контроля ситуации к пансионату выехал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.