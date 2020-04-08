Видео с места пожара в доме престарелых в Москве
По последним данным, погиб один человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В ходе пожара в доме престарелых на 3-й Мякининской улице на западе Москвы погиб один человек. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Его площадь составила 15 квадратных метров.
По информации 5-tv.ru, около десяти человек пострадали.
По последним данным, эвакуировано пятьдесят человек. Еще трое спасены. Пока нет информации еще о двух пенсионерах, проживающих в пансионате.
На месте работают экстренные службы города. Для контроля ситуации к пансионату выехал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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