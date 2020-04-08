Предварительной причиной смертельного пожара в частном доме престарелых на 3-1 Мякининской улице в Москве названо короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Официально причину установят дознаватели.

По последним данным, в результате ЧП погибли двое пожилых людей. Двенадцать человек пострадали. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. По данным МЧС, горел электрокабель на первом этаже и подвале. Едкий дым стремительно распространился по всем помещениям пансионата.

Для проверки медикам были переданы около 50 человек, а для их размещения направлены два автобуса.

«В частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания. Большинство проживающих граждан спасены. Работы продолжаются», — прокомментировал произошедшее мэр столицы Сергей Собянин.

Twitter @MosSobyanin

На место происшествия прибыли его заместитель Петр Бирюков и глава МЧС Евгений Зиничев. Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи СКР.