Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве
По последним данным, погибли двое пожилых людей.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
Звездный адвокат Жорин объяснил свое неожиданное появление на дне рождения экс-супруги
Фото, видео: ТАСС /Терещенко Михаилр, 5-tv.ru
Предварительной причиной смертельного пожара в частном доме престарелых на 3-1 Мякининской улице в Москве названо короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Официально причину установят дознаватели.
По последним данным, в результате ЧП погибли двое пожилых людей. Двенадцать человек пострадали. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. По данным МЧС, горел электрокабель на первом этаже и подвале. Едкий дым стремительно распространился по всем помещениям пансионата.
Для проверки медикам были переданы около 50 человек, а для их размещения направлены два автобуса.
«В частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания. Большинство проживающих граждан спасены. Работы продолжаются», — прокомментировал произошедшее мэр столицы Сергей Собянин.
На место происшествия прибыли его заместитель Петр Бирюков и глава МЧС Евгений Зиничев. Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи СКР.
- 9 апр
- В Следственном комитете озвучили основную версию пожара в доме престарелых в Москве
- 9 апр
- Пятнадцать человек госпитализированы после пожара в доме престарелых в Москве
- 9 апр
- «Очень страшно»: подробности пожара в доме престарелых в Москве глазами очевидца
- 9 апр
- Пожарный отдал свою маску пострадавшему из дома престарелых и отравился дымом
- 9 апр
- Заммэра Москвы рассказал о причинах пожара в доме престарелых в Москве
- 9 апр
- Число погибших в пожаре в московском доме престарелых возросло до четырех
- 8 апр
- Тело второго погибшего найдено на месте пожара в доме престарелых в Москве
- 8 апр
- Видео с места пожара в доме престарелых в Москве
- 8 апр
- Один человек погиб в ходе пожара в доме престарелых в Москве
- 8 апр
- Пятьдесят человек эвакуировано из горящего дома престарелых в Москве
Читайте также
61%
0.29 82.23
0.22
Нашли ошибку?