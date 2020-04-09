Пожар в доме престарелых начался с хлопка в котельной. Об этом заявил журналистам прибывший на место ЧП заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

На момент брифинга было известно о двух погибших — одна из постоялиц и работник котельной. Пострадали десять человек, включая одного пожарного.

«Пожарные приняли меры, чтобы вывести находящихся здесь постояльцев. Более 50 человек были выведены. В результате пожара 10 человек пострадали, в том числе один пожарный, который во время эвакуации отдал свою маску больному и сам надышался продуктами горения», — заявил Бирюков.

Позднее стало известно, что в больнице умерли еще два человека. Таким образом, число погибших достигло четырех.

«Принимаются меры к тому, чтобы всех постояльцев перевести в другие пансионаты. Места городом подобраны. И перевозиться они будут в пансионаты в район Олимпийского проспекта. Будут задействованы машины скорой помощи и специальные машины для перевозки граждан», — добавил заммэра.

Пожар в доме для престарелых «Третий возраст» произошел вечером и начался в цокольном этаже. В первые минуты при помощи спасателей и очевидцев были эвакуированы около пятидесяти человек, еще трое спасены. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.