Заммэра Москвы рассказал о причинах пожара в доме престарелых в Москве
По последним данным, погибли четыре человека. Один из них работник пансионата.
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Пожар в доме престарелых начался с хлопка в котельной. Об этом заявил журналистам прибывший на место ЧП заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
На момент брифинга было известно о двух погибших — одна из постоялиц и работник котельной. Пострадали десять человек, включая одного пожарного.
«Пожарные приняли меры, чтобы вывести находящихся здесь постояльцев. Более 50 человек были выведены. В результате пожара 10 человек пострадали, в том числе один пожарный, который во время эвакуации отдал свою маску больному и сам надышался продуктами горения», — заявил Бирюков.
Позднее стало известно, что в больнице умерли еще два человека. Таким образом, число погибших достигло четырех.
«Принимаются меры к тому, чтобы всех постояльцев перевести в другие пансионаты. Места городом подобраны. И перевозиться они будут в пансионаты в район Олимпийского проспекта. Будут задействованы машины скорой помощи и специальные машины для перевозки граждан», — добавил заммэра.
Пожар в доме для престарелых «Третий возраст» произошел вечером и начался в цокольном этаже. В первые минуты при помощи спасателей и очевидцев были эвакуированы около пятидесяти человек, еще трое спасены. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
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