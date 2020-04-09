На Украине представителям Луганска и Донецка удалось договориться с Киевом об очередном обмене пленными. Самопровозглашенные республики отдадут 19 человек, а украинские власти в свою очередь отпустят 18. Как будет проходить процедура обмена и место ее проведения пока не называются. Известно лишь, что состояться она должна до конца следующей неделе. Последний раз обмен пленными между Донбассом и Киевом произошел в декабре прошлого года.