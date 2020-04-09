Самопровозглашенные республики отдадут 19 человек, а украинские власти отпустят 18.

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Фото, видео: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

На Украине представителям Луганска и Донецка удалось договориться с Киевом об очередном обмене пленными. Самопровозглашенные республики отдадут 19 человек, а украинские власти в свою очередь отпустят 18. Как будет проходить процедура обмена и место ее проведения пока не называются. Известно лишь, что состояться она должна до конца следующей неделе. Последний раз обмен пленными между Донбассом и Киевом произошел в декабре прошлого года.

Тема:
Украинский кризис
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