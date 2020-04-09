Представители ЛНР согласовали с Украиной сроки обмена пленными
Самопровозглашенные республики отдадут 19 человек, а украинские власти отпустят 18.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
Фото, видео: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire, 5-tv.ru
На Украине представителям Луганска и Донецка удалось договориться с Киевом об очередном обмене пленными. Самопровозглашенные республики отдадут 19 человек, а украинские власти в свою очередь отпустят 18. Как будет проходить процедура обмена и место ее проведения пока не называются. Известно лишь, что состояться она должна до конца следующей неделе. Последний раз обмен пленными между Донбассом и Киевом произошел в декабре прошлого года.
- 9 апр
- На Украине заявили о готовности прекратить транзит газа из России
- 5 апр
- Радиация в очаге лесного пожара под Чернобылем превысила норму в 16,5 раза
- 4 апр
- На Украине составлен статистический портрет умершего от коронавируса пациента
- 4 апр
- «Двое неполноценных»: Виталий Кличко о больных коронавирусом юных украинцах
- 1 апр
- Лолита рассказала, как на ее мать в Киеве напали из-за русского языка
- 31 мар
- Рада приняла закон о рынке земли на Украине, на котором настаивал МВФ
- 29 мар
- Глобальная жертва: пандемия СОVID-19 вызвала судороги экономики на Украине
- 28 мар
- Украинец создал противочумный костюм и едва не задохнулся, решив в нем покурить
- 23 мар
- Арсен Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса
- 23 мар
- Глава Минздрава Украины приравнял людей старше 65 лет к трупам
Читайте также
65%
-1.14 81.09
-1.14
Нашли ошибку?