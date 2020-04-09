На Украине заявили о готовности прекратить транзит газа из России
Глава газотранспортной системы Незалежной Сергей Макогон обещал, что Киев продолжит препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2».
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин
Незалежная готовится к прекращению транзита газа из России. Об этом заявил в интервью изданию Liga.net глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ГТС) Сергей Макогон. По его словам, на это направлена программа оптимизации ГТС страны.
Макогон заверил, что Киев продолжит препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2» и рассчитывает на помощь в этом вопросе западных партнеров. По его словам, этот проект «несет риски для всей Европы».
В качестве альтернативы для ГТС Украины Макогон рассматривает транзит между европейскими государствами. Кроме того, прорабатывается возможность поставок сжиженного газа из США через Польшу и далее в Восточную Европу.
В декабре прошлого года «Газпром» подписал с «Нафтогазом» пакет соглашений о пятилетнем транзите российского газа через Украину. Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев не раз высказывался против строительства «Северного потока — 2». По его мнению газопровод лишит Незалежную значительной части транзита российского газа в Европу. По прогнозам экспертов, потребность в этих транзитных мощностях Украины действительно станет снижаться по мере ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Ранее 5-tv.ru писал, что «Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для граждан Украины.
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