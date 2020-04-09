Минздрав РФ перечислил препараты, рекомендованные для лечения коронавируса. Их перечень приведен в новых методических рекомендациях, которые появились на сайте ведомства. По оценкам специалистов, некоторые из этих медикаментов рекомендуется использовать в комбинации для повышения их эффективности.

Так, для борьбы с COVID-19 медики выделяют группу: хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин. Эти средства используются для терапии малярии и других протозойных инфекций. Как показывают исследования, они препятствуют проникновению вируса в клетку и его распространению в организме. Отмечается, что эффект гидроксихлорохина усиливает азитромицин.

Комбинированный препарат лопинавир+ритонавир применяется в лечении ВИЧ и способен подавлять активность протеазы коронавируса. Вместе с этим медикаментом в комбинации используют интерферон бета-1b, который обладает противовирусным и иммуномодулирующим действием. Такой же эффект в сочетании с противовоспалительным действием дает интерферон альфа 2b. Его используют в виде спрея для носа.

Отмечается, что еще три средства проходят клинические испытания: умифеновир, ремдесивир и фавипиравир.

По имеющимся данным, на 9 апреля в России зафиксировано более десяти тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 1459 — за последние сутки. За весь период зарегистрировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минздрав перечислил наиболее частые симптомы коронавируса.

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