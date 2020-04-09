В условиях всеобщей самоизоляции из-за коронавируса сложно собраться с мыслями и осознать, как действовать дальше. Кажется, что наступивший кризис не закончится никогда. И что больше всего пугает — неопределенность.

В беседе с 5-tv.ru известный российский психолог Михаил Лабковский рассказал, как справиться с депрессией, внезапно нахлынувшей из-за коронавируса, а также дал ценный совет тем людям, кто внезапно остался без работы.

По словам специалиста, не стоит напрасно рвать волосы на голове или биться головой об стену, если все ваши планы рухнули в одночасье. Как минимум потому, что в подобной ситуации оказались миллиарды людей по всему миру.

«Вы должны сказать себе, что человек, который умеет зарабатывать, он всегда умеет зарабатывать. Это как езда на велосипеде. Если вы уже на велосипед сели в пятилетнем возрасте, то вы в 60 лет на нем поедете. Если вы уже заработали деньги, то вы должны сказать себе: я их уже умею зарабатывать, я опять поднимусь», — объяснил Лабковский.

Для наглядности Михаил привел в пример генерала Петрова, который за годы службы на фронте во время Великой Отечественной войны дважды был разжалован в рядовые и дважды после становился генералом. Как утверждает эксперт, сегодня, к счастью, не все так плохо, как в годы Второй мировой, поэтому найти себе работу в ближайшие несколько недель не составит труда никому.

«Я думаю, что после этого кризиса очень хорошо пойдет экономика. Многие вообще как-то пессимистично к этому относятся, а у меня какой-то другое ощущение: все начнет развиваться. Это такая перезагрузка произошла во всем мире, какой-то новый толчок для нового развития каких-то уже других сфер», — отметил собеседник 5-tv.ru.

По мнению Лабковского, тем, кто плохо представляет себе, как жить дальше, после выхода из карантина, необходимо взять ручку и листок и составить конкретный план действий. Так, важно расписать по пунктам, какие навыки есть у человека и где конкретно их можно применить, чтобы в ближайшее время не остаться без средств к существованию. Кроме того, обязательно отдельным пунктом отметить, каковы будут действия безработного в случае, если прямо завтра у него закончатся деньги.

«Вы должны нарисовать себе очень конкретный сценарий. Вы возьмете ссуду в банке или продадите почку. Шучу! Продадите машину, обменяете квартиру на меньшую и так далее. Люди нервничают и тревожатся не из-за того, что у них деньги закончились. Они еще ничего не потеряли. Чувство неопределенности — вот что их пугает. Когда вы внесете определенность в вашу жизнь, вас отпустит», — пояснил Лабковский.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В заключение, психолог добавил, что ситуация с коронавирусом для россиян — не самое тяжелое время. Так, наша страна не раз была в «изоляции» из-за войн и постоянных претензий со стороны иностранных коллег. Кроме того, по его мнению, сегодня точно есть профессии, которые всегда будут востребованными. Например, курьер, передвигающийся на велосипеде или самокате. Поэтому любой желающий прямо сейчас может найти для себя что-то стоящее и не сидеть, сложа руки.

«Люди мобилизованы, государства мобилизованы. Все сидят по норам, это же средство защиты, техническое средство минимизации пандемии. Все грамотно проходит, но похоже на такой сюр, что вызывает мысли: „А какой мир будет после этого?“. Да какой был, такой и будет», — заключил Михаил Лабковский.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что посоветовал психолог Михаил Лабковский парам, чьи отношения претерпели крах из-за всеобщей самоизоляции на фоне коронавируса.