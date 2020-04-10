Диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столь быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без лабораторного подтверждения», — цитирует Мурашко «Экономика сегодня».

Издание уточняет, что к основным симптомам заражения коронавирусом нового типа относятся: повышенная температура тела, сухой кашель, одышка, ощущение сдавленности в груди, а также повышенная утомляемость.

COVID-19 по-разному протекает у разных людей: кто-то переносит болезнь без симптомов, даже не зная о ней, а кому-то потребуется искусственная вентиляция легких. Как правило, в тяжелой форме коронавирусом болеют пожилые люди и страдающие от хронических болезней легких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что симптомы коронавируса у детей и взрослых различаются. Как определить COVID-19 у ребенка, можно прочитать в нашем подробном материале.

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