Симптомы и признаки коронавируса COVID-19 у детей

В первые месяцы распространения коронавируса COVID-19 в Китае считалось, что большую опасность болезнь представляет для пожилых людей. Статистика показывала нулевую смертность детей от коронавирусной инфекции в Поднебесной. Однако с распространением заразы по миру ситуация изменилась.

В апреле 2020 года США представили статистику по смертности детей от COVID-19 на территории страны. Сегодня Америка обогнала по количеству зараженных Италию, чей сценарий развития ситуации на фоне пандемии коронавируса считается критическим.

Американская статистика показывает, что дети школьного возраста действительно легче переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Шансы заболеть новым коронавирусом повышаются, начиная с шестилетнего возраста. От общего числа выявленных больных COVID-19 количество пациентов до 18 лет составляет всего 1,7%. Даже симптоматика коронавируса у малышей и школьников разнится с течением болезни у взрослых.

На основе существующей статистики можно говорить о гендерном дисбалансе среди заболевших коронавирусом COVID-19. Согласно статистическим данным, среди взрослых коронавирусной инфекцией чаще заражаются мужчины. В числе юных пациентов также превалируют мальчики. Однако симптоматика коронавируса у взрослых и детей все-таки разная.

5-tv.ru выяснил, как протекает коронавирус COVID-19 у школьников, а также их смертность и первые симптомы новой китайской пневмонии.

Симптомы коронавируса COVID-19 у детей

По причине низкого процента заболеваемости среди российских детей, часть пользователей соцсетей решила, что коронавируса нет. Якобы пандемия и вытекающие из него карантин и самоизоляция создаются в угоду американской экономике. Кто-то даже отказывается верить официальной статистике по заразившимся коронавирусной инфекцией.

Медики предостерегают от неверия в существование коронавируса COVID-19. Легкомыслие чревато не только проблемами с собственным здоровьем, но и с самочувствием детей. Важно учитывать, что у школьников и детей младшего возраста часто никак не проявляются симптомы коронавируса нового типа. В то же время они могут заражать других и невольно пополнить российскую статистику по количеству больных.

В отличие от взрослых, у детей COVID-19 часто проходит бессимптомно. Фото: ТАСС / Виктор Драчев

У детей реже, чем у взрослых, на фоне COVID-19 начинается лихорадка. Аналогичная ситуация с кашлем, который также проявлялся не у всех зараженных китайской пневмонией детей. Статистика показывает, что у коронавирус-положительных школьников редко начинается головная боль, диарея и боль в мышцах. Чаще эти симптомы свойственны именно взрослым пациентам.

Согласно американской статистике, всего 10% от числа взрослых с COVID-19 потребовалась госпитализация. Среди школьников и детей помладше число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 5,7%. Однако специалисты выявили список часто встречающихся симптомов COVID-19 у детей и школьников.

Признаки коронавируса у детей

Кашель.

Немного превышающая норму температура.

Диарея (не всегда).

Специалисты отмечают, что чаще всего симптомы коронавируса у детей школьного возраста слабо выражены и схожи с признаками обычного ОРВИ. Сопутствующая во многих случаях пневмония, как показывает статистика, у детей редко наблюдается. По признанию медиков, они бы не заподозрили у детей коронавирус, если бы те не попали на обследование после контактирования с заболевшими. Специалисты отмечают, что симптоматика коронавируса COVID-19 у детей проявляется слабо, но это не значит, что дети не могут заразиться COVID-19.

Дети легче переносят коронавирус, но риск заболеть все же есть. Фото: ТАСС / ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов

Медики настаивают на повышенном внимании родителей к проявляющимся у ребенка симптомам ОРВИ. Особенно важно наблюдать за детьми, находящимся в зоне риска на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Группа риска коронавируса среди детей

Дети с хроническими заболеваниями легких.

Дети с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Дети с иммуносупрессией.

Дети-астматики.

Дети до года.

Лечение коронавируса COVID-19 у детей

На данный момент специальных препаратов или методов лечения коронавируса COVID-19 для детей не существует. Кроме того, новый коронавирус среди школьников, по симптомам, часто схож с обычным ОРВИ. Однако специалисты настаивают на принятии определенных мер по профилактике коронавирусной инфекции у детей.

Ограничить социальные контакты ребенка.

Самоизолируйтесь, насколько это возможно.

Чаще мойте руки с мылом.

Регулярно проветривайте квартиру.

Детская статистика коронавируса COVID-19

Согласно отчету американских медиков, из 147 госпитализированных малолетних больных пятеро были направлены в реанимацию, трое из них умерли.

У детской статистики по смертности от коронавируса очень низкие показатели. Фото: dpa/picture-alliance

В то же время специалисты утверждают, что эти статистические данные являются предварительными итогами. Авторы исследования рекомендуют внимательнее следить за симптоматикой у младенцев. Также специалисты призывают родителей соблюдать социальное дистанцирование и чаще мыть руки.

Ранее 5-tv.ru писал о дополнительной поддержке семей с детьми.

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