Поэт-песенник считает, что королеве русского шансона нужно раскаиваться и вымаливать прощения у Бога.

Резник назвал проблемы Успенской с дочерью «божьей карой» за грехи певицы

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Поэт-песенник Илья Резник заявил, что конфликт певицы Любови Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной является Божьим наказанием за грехи королевы русского шансона.

«Меня не интересует эта семья. Это Божья кара за ее жизнь, ее поступки и грехи. Пришло время раскаивания и вымаливания прощения у Господа Бога. Для всех на земле», — цитирует Резника «Собеседник».

Instagram @irinaromanovareznik

Как сообщал 5-tv.ru, конфликт между Любовью Успенской и дочерью Татьяной Плаксиной начался в феврале. Тогда последняя публично рассказала, будто мать била ее и угрожала санитарами из психбольницы. После этих откровений девушка сбежала из дома.

Чтобы найти дочь, Успенская обратилась в детективное агентство. Сыщики выяснили, что сейчас Плаксина находится в США вместе с отцом. Певица после этого сообщила, что полностью «обрубила» контакты с дочерью, чтобы проучить ее. Последняя тем временем заявила о желании сменить имя и готовности влюбиться в девушку.

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