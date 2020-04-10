Музыканты из города Нижнеудинска в Иркутской области решили поддержать своих земляков и вообще всех, кто самоизолировался. Группа вокалистов устроила концерт на детской площадке во дворе жилого комплекса. Видео выступления опубликовали в сообществе «ВКонтакте».

Большинству местных жителей импровизированный концерт пришелся по душе. Слушатели похвалили и поблагодарили творческих активистов.

«Подняли настроение, молодцы»;

«Браво, было очень приятно!» — написали фолловеры.

Правда, некоторым выступление музыкантов из Нижнеудинска отнюдь не понравилось. Пользователи сети пожаловались на то, что концерт помешал их планам.

«Что делать если мне не нужны эти клоуны под окном?»

«Кому-то на работу, а эти со своей музыкой и песнями спать мешают»;

«В самый раз обеденный сон детей прервать», — высказались недовольные граждане.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербургский музыкант устроил для самоизолировавшихся «каранцерт» на балконе.

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