Министерство обороны РФ внедрило систему удаленного заказа еды для военнослужащих в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Министерством обороны Российской Федерации в целях минимизации контактов между военнослужащими при приеме пищи внедрена система дистанционного заказа питания», — отметили в Минобороны.

Там уточнили, что каждый военный может сделать заказ по телефону. Его сформируют и подготовят к выдаче в назначенное военнослужащим время. При получении заказов в столовых соблюдается социальная дистанция между людьми.

«Данный способ организации питания уже организован в столовых оперативного звена. Оплата заказов осуществляется по безналичным расчетам», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ не будет этой весной призывать в войска школьников, сдающих в 2020 году ЕГЭ. В ведомстве призвали не переживать из-за повесток — они были отправлены еще до обострения ситуации с коронавирусом.

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