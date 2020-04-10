Минобороны РФ внедрило систему заказа еды по телефону из-за коронавируса
Новый способ организации питания уже наладили в столовых оперативного звена.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Лев Федосеев, МО РФ
Министерство обороны РФ внедрило систему удаленного заказа еды для военнослужащих в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Министерством обороны Российской Федерации в целях минимизации контактов между военнослужащими при приеме пищи внедрена система дистанционного заказа питания», — отметили в Минобороны.
Там уточнили, что каждый военный может сделать заказ по телефону. Его сформируют и подготовят к выдаче в назначенное военнослужащим время. При получении заказов в столовых соблюдается социальная дистанция между людьми.
«Данный способ организации питания уже организован в столовых оперативного звена. Оплата заказов осуществляется по безналичным расчетам», — добавили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ не будет этой весной призывать в войска школьников, сдающих в 2020 году ЕГЭ. В ведомстве призвали не переживать из-за повесток — они были отправлены еще до обострения ситуации с коронавирусом.
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