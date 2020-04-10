В соборе Парижской Богоматери провели торжественную службу
Во время церемонии архиепископ Парижа произнес слова утешения всем, кто страдает от коронавируса.
Фото: www.globallookpress.com © JB Autissier / Panoramic, via ww
Торжественная служба прошла в соборе Парижской Богоматери этим утром, сообщает Twitter-канал Catholic Sat. Архиепископ Парижа Мишель Опети провел церемонию в честь Великой пятницы — дня казни Иисуса Христа. Священнослужитель посвятил это событие грядущему празднику католической Пасхи и скорой годовщине пожара в Нотр-Дам-де-Пари.
Во время службы Опети поклонился христианской реликвии — терновому венцу как символу страданий Христа, сказав слова утешения всем, кто сегодня страдает от коронавируса. В довершение одна из участниц церемонии а капелла исполнила «Третью песнь Эллен» Франца Шуберта, более известную под названием Ave Maria — произведение, посвященное Богоматери, чье имя носит собор.
Venerating the Holy Crown of Thorns this morning in Notre-Dame de Paris, +Michel Aupetit, Abp of Paris, imparting the blessing: «At the foot of this Cross, that dominates this Cathedral, I wish to bless the whole world, In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit» pic.twitter.com/Cp3vJwAdOq— Catholic Sat (@CatholicSat) April 10, 2020
Распространение пандемии наложило дополнительные запреты на проведение служб в католическом храме. Поэтому кроме священников и нескольких французских артистов внутрь собора никого не пустили. Кроме того, это предписывают требования безопасности после пожара в Нотр-Дам-де-Пари.
Возгорание в одном из символов Парижа и христианской святыне произошло 15 апреля прошлого года. Огонь уничтожил две трети кровли. Под натиском пламени и крики толпы обрушился шпиль. Сгорели и часы собора, уничтожены деревянные интерьеры здания. Пожарным удалось спасти некоторые реликвии, находившиеся внутри собора. Среди них терновый венец Иисуса Христа, туника святого Людвига и несколько картин.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети создали виртуальный православный храм.
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