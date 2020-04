В соборе Парижской Богоматери провели торжественную службу

Торжественная служба прошла в соборе Парижской Богоматери этим утром, сообщает Twitter-канал Catholic Sat. Архиепископ Парижа Мишель Опети провел церемонию в честь Великой пятницы — дня казни Иисуса Христа. Священнослужитель посвятил это событие грядущему празднику католической Пасхи и скорой годовщине пожара в Нотр-Дам-де-Пари.

Во время службы Опети поклонился христианской реликвии — терновому венцу как символу страданий Христа, сказав слова утешения всем, кто сегодня страдает от коронавируса. В довершение одна из участниц церемонии а капелла исполнила «Третью песнь Эллен» Франца Шуберта, более известную под названием Ave Maria — произведение, посвященное Богоматери, чье имя носит собор.

Venerating the Holy Crown of Thorns this morning in Notre-Dame de Paris, +Michel Aupetit, Abp of Paris, imparting the blessing: «At the foot of this Cross, that dominates this Cathedral, I wish to bless the whole world, In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit» pic.twitter.com/Cp3vJwAdOq