Во время церемонии архиепископ Парижа произнес слова утешения всем, кто страдает от коронавируса.

В соборе Парижской Богоматери провели торжественную службу

Фото: www.globallookpress.com © JB Autissier / Panoramic, via ww

Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери Эпидемия коронавируса

Торжественная служба прошла в соборе Парижской Богоматери этим утром, сообщает Twitter-канал Catholic Sat. Архиепископ Парижа Мишель Опети провел церемонию в честь Великой пятницы — дня казни Иисуса Христа. Священнослужитель посвятил это событие грядущему празднику католической Пасхи и скорой годовщине пожара в Нотр-Дам-де-Пари.

Во время службы Опети поклонился христианской реликвии — терновому венцу как символу страданий Христа, сказав слова утешения всем, кто сегодня страдает от коронавируса. В довершение одна из участниц церемонии а капелла исполнила «Третью песнь Эллен» Франца Шуберта, более известную под названием Ave Maria — произведение, посвященное Богоматери, чье имя носит собор.

Распространение пандемии наложило дополнительные запреты на проведение служб в католическом храме. Поэтому кроме священников и нескольких французских артистов внутрь собора никого не пустили. Кроме того, это предписывают требования безопасности после пожара в Нотр-Дам-де-Пари.

Возгорание в одном из символов Парижа и христианской святыне произошло 15 апреля прошлого года. Огонь уничтожил две трети кровли. Под натиском пламени и крики толпы обрушился шпиль. Сгорели и часы собора, уничтожены деревянные интерьеры здания. Пожарным удалось спасти некоторые реликвии, находившиеся внутри собора. Среди них терновый венец Иисуса Христа, туника святого Людвига и несколько картин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети создали виртуальный православный храм.

Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери
31 дек
Эксперты полагают, что Нотр-Дам де Пари нельзя полностью восстановить
26 дек
Настоятель Нотр-Дам-де-Пари предупредил о возможном обрушении собора
24 дек
Нотр-Дам де Пари впервые за 200 лет останется без рождественской службы
18 дек
ТОП-10 событий, которые искали в «Яндексе» в 2019 году
22 нояб
Власти Парижа вернули ночную подсветку собору Нотр-Дам де Пари
8 нояб
Специалисты из России будут участвовать в восстановлении Нотр-Дама
13 авг
Жителей в районе Нотр-Дама экстренно эвакуировали
7 авг
Жителя ХМАО пригласили восстанавливать собор Парижской Богоматери
15 июн
В соборе Парижской Богоматери проходит первая после пожара месса — видео
22 мая
Один из украшавших свод Нотр-Дама ангелов обнаружен неповрежденным — видео

Читайте также

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:27
Стали известны подробности об обновленном универсале Lada Largus
5:48
Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
5:32
Вербное воскресенье: Что можно, а что нельзя делать в этот праздник?
5:22
Рианна выделила 2,1 миллиона долларов жертвам домашнего насилия на карантине
5:06
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
4:50
США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок