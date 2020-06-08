Нотр-Дам-де-Пари освобождают от поврежденных пожаром строительных лесов
Ожидается, что работы по демонтажу опор, общим весом в 200 тонн, продлятся все лето.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vincent Isore via www.imago-imag; 5-tv.ru
Сгоревший Нотр-Дам-де-Пари начали освобождать от строительных лесов. Они сильно пострадали при пожаре год назад, и, чтобы конструкция не обрушилась, вокруг нее возвели дополнительные опоры. Трубы, общим весом в 200 тонн, будут аккуратно убирать одну за другой. Ожидается, что работы продлятся все лето.
Напомним, в апреле прошлого года огонь охватил крышу собора и шпиль, который полностью выгорел. Расследование ЧП продолжается. Основная версия — неосторожность во время реконструкции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в соборе Парижской Богоматери провели торжественную службу.
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