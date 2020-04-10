Только три процента россиян обладают иммунитетом к новому коронавирусу — Попова
Главный санитарный врач России объяснила, чего ожидать населению от COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
Фото, видео: ТАСС/Астафьев Александр, 5-tv.ru
Масштабное тестирование показало, что только три процента всего населения России имеют устойчивый иммунитет к коронавирусу. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это означает, что ранее с COVID-19 в нашей стране почти никто не сталкивался.
В начале марта специалисты ведомства проанализировали результаты тестирования медиков на коронавирус, сопровождавших поезда серии «Сапсан». Эта группа респондентов, по мнению экспертов, была одна из самых уязвимых, поскольку каждый из этих людей мог общаться с потенциально инфицированными пассажирами. После обработки данных оказалось, что иммунитет к вирусу есть лишь у трех процентов из них.
«И вот сегодняшнее исследование, которое мы будем делать, и в целом в популяции, но в первую очередь при наличии тест-системы иммуноферметного анализа, мы будем определять, есть или нет антитела у врачей, у медицинских работников, а они на передовой», — заявила главный санитарный врач РФ в эфире телеканала «Россия 24».
В числе прочего, Анна Попова отметила: мнение, что якобы 70% населения уже могли переболеть коронавирусом, не имеет ничего общего с реальностью. Именно поэтому правительство сегодня вводит все новые и новые ограничение, которые раньше могли бы показаться слишком жесткими, однако сегодня помогут спасти миллионы жизней.
Кроме того, глава Роспотребнадзора заявила, что из общего числа заразившихся COVID-19 около 25% все же не имеют симптомов. Другими словами — заболевание у них вообще не развивается.
«Это то, что описывают зарубежные коллеги, что 20 процентов дают клинику, а 80 процентов не дают. Так вот из общего количества тех, кого мы сегодня определили как инфицированных, 20-25 процентов — это люди, у которых нет симптомов совсем, и потом заболевание не развивается, что важно», — пояснила эксперт.
Отвечая на вопрос, формируется ли у таких пациентов и транзиторных носителей COVID-19 иммунитет к нему, Попова сообщила, что достоверно это пока неизвестно.
В заключение главный санитарный врач России обратилась ко всем гражданам с настоятельной рекомендацией соблюдать режим самоизоляции и сократить до минимума выходы на улицу.
«Тест сдавать не нужно. Дома непременно нужно оставаться, разрывая цепочки, разрывая путь передачи, — не дать вирусу поразить большое количество населения. Вот это наш вклад в общую борьбу», — подытожила Анна Попова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 80% зараженных коронавирусом переносят заболевание в легкой форме.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 11 апр
- Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
- 11 апр
- США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан
- 11 апр
- Страстная неделя и COVID-19: как провести седьмицу в режиме самоизоляции
- 11 апр
- Охлобыстин прокомментировал данные об обнаружении коронавируса у его дочери
- 11 апр
- «У тебя исчезает энергия»: Лещенко рассказал об ощущениях при COVID-19
- 11 апр
- Чем опасны аппараты искусственной вентиляции легких — комментарий медика
- 11 апр
- Большинство россиян отказались от личных встреч из-за коронавируса — опрос
- 11 апр
- Еще восемь пациентов с COVID-19 умерли в Москве
- 10 апр
- «Кому-то на работу!» — музыканты устроили шоу для самоизолировавшихся во дворе ЖК
- 10 апр
- «Союзмультфильм» и Минздрав представили ролики о профилактике коронавируса
Читайте также
93%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?