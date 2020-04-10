Масштабное тестирование показало, что только три процента всего населения России имеют устойчивый иммунитет к коронавирусу. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это означает, что ранее с COVID-19 в нашей стране почти никто не сталкивался.

В начале марта специалисты ведомства проанализировали результаты тестирования медиков на коронавирус, сопровождавших поезда серии «Сапсан». Эта группа респондентов, по мнению экспертов, была одна из самых уязвимых, поскольку каждый из этих людей мог общаться с потенциально инфицированными пассажирами. После обработки данных оказалось, что иммунитет к вирусу есть лишь у трех процентов из них.

«И вот сегодняшнее исследование, которое мы будем делать, и в целом в популяции, но в первую очередь при наличии тест-системы иммуноферметного анализа, мы будем определять, есть или нет антитела у врачей, у медицинских работников, а они на передовой», — заявила главный санитарный врач РФ в эфире телеканала «Россия 24».

В числе прочего, Анна Попова отметила: мнение, что якобы 70% населения уже могли переболеть коронавирусом, не имеет ничего общего с реальностью. Именно поэтому правительство сегодня вводит все новые и новые ограничение, которые раньше могли бы показаться слишком жесткими, однако сегодня помогут спасти миллионы жизней.

Кроме того, глава Роспотребнадзора заявила, что из общего числа заразившихся COVID-19 около 25% все же не имеют симптомов. Другими словами — заболевание у них вообще не развивается.

«Это то, что описывают зарубежные коллеги, что 20 процентов дают клинику, а 80 процентов не дают. Так вот из общего количества тех, кого мы сегодня определили как инфицированных, 20-25 процентов — это люди, у которых нет симптомов совсем, и потом заболевание не развивается, что важно», — пояснила эксперт.

Отвечая на вопрос, формируется ли у таких пациентов и транзиторных носителей COVID-19 иммунитет к нему, Попова сообщила, что достоверно это пока неизвестно.

В заключение главный санитарный врач России обратилась ко всем гражданам с настоятельной рекомендацией соблюдать режим самоизоляции и сократить до минимума выходы на улицу.

«Тест сдавать не нужно. Дома непременно нужно оставаться, разрывая цепочки, разрывая путь передачи, — не дать вирусу поразить большое количество населения. Вот это наш вклад в общую борьбу», — подытожила Анна Попова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 80% зараженных коронавирусом переносят заболевание в легкой форме.

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