Еще восемь пациентов с COVID-19 умерли в Москве

В Москве по данным на вечер 10 апреля умерли восемь пациентов с диагнозом COVID-19 в возрасте от 39 до 84 лет. Об этом сообщает оперштаб.

Все пациенты имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, атеросклероз, воспаление почек. В частности, трое страдали сахарным диабетом, а у самого молодого из умерших москвичей наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин, а вслед за ним и глава Московской области Андрей Воробьев, заявили о введении в регионах пропускной системы.

Число зараженных коронавирусной инфекцией в России выросло до 11 917, что на 1786 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 82 регионах страны. Выздоровели 795 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более 1,09 миллиона тестов. Жертвами вируса стали в общей сумме 94 человека.

По всему миру число зараженных достигло 1 650 310 человек. Болезнь унесла более 100 тысяч жизней.

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