Глава Минздрава посетовал на безответственность россиян во время эпидемии коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко посетовал на безответственность россиян при опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Заявление он сделал во время интервью ТАСС.

«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», — сказал министр.

При этом он отметил, что правильные выводы сделали преимущественно пожилые люди. Такая ситуация грозит более ранним достижением пика по числу зараженных коронавирусом.

«Существуют всевозможные сценарии развития ситуации <…> Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», — отметил Мурашко.

Глава Минздрава уточнил, что пока не настаивает на ужесточении мер для сдерживания COVID-19. По его словам, сначала необходимо подвести итоги подходящей к концу недели и уже принятых мер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда в России может завершится эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом поспорили ведущий российский врач-инфекционист Виктор Малеев и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112