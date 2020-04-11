Глава Минздрава посетовал на безответственность россиян во время эпидемии коронавируса
Михаил Мурашко назвал возможные сценарии развития ситуации с COVID-19 в России.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель
Глава Минздрава Михаил Мурашко посетовал на безответственность россиян при опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Заявление он сделал во время интервью ТАСС.
«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», — сказал министр.
При этом он отметил, что правильные выводы сделали преимущественно пожилые люди. Такая ситуация грозит более ранним достижением пика по числу зараженных коронавирусом.
«Существуют всевозможные сценарии развития ситуации <…> Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», — отметил Мурашко.
Глава Минздрава уточнил, что пока не настаивает на ужесточении мер для сдерживания COVID-19. По его словам, сначала необходимо подвести итоги подходящей к концу недели и уже принятых мер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, когда в России может завершится эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом поспорили ведущий российский врач-инфекционист Виктор Малеев и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
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