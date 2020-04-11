ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса при ранней отмене изоляции
По словам главы организации Тедроса Аданома Гебреисуса, со снятием ограничений не стоит спешить, несмотря на снижение числа заболевших.
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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о риске новой волны коронавируса при ранней отмене режима изоляции, сообщает «Интерфакс».
По его словам, снятие ограничений не должно быть поспешным, несмотря на снижение числа заболевших новым внеклеточным агентом. Отмена режима самоизоляции может спровоцировать новую волну роста инфицирования и количества жертв.
Некоторые наиболее пострадавшие от распространения COVID-19 европейские страны, в частности Италия и Испания, остаются в режиме карантина, но начинают постепенно снимать некоторые запреты. К работе могут вернуться мелкие предприниматели, книжные магазины и точки по продаже детской одежды, а также прачечные. В настоящее время функционируют только аптеки и продовольственные магазины.
В ряде стран ситуация с распространением коронавируса резко ухудшается. В Африке инфекция добралась до сельских районов, где наблюдаются проблемы в системе здравоохранения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ начал проверку по факту массового заражения коронавирусом в больнице Уфы.
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