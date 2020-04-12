Работа российских медиков в Италии как повод для политических заявлений
США направят в Рим груз с гуманитарной помощью, не столько для борьбы с инфекцией, сколько для того, чтобы противостоять «дезинформации России и Китая».
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
Фото, видео: ТАСС/Министерство обороны РФ, 5-tv.ru
Интересно, а что делают те же Штаты сейчас? Буквально в субботу они выпустили меморандум, в котором сказано, что они действительно помогут Италии, в борьбе… с Россией и Китаем.
Вот документ. Там сказано, что США направят в Рим груз с гуманитарной помощью, не столько для борьбы с инфекцией, сколько для того, чтобы противостоять «дезинформации России и Китая». Якобы мы про них небылицы сочиняем. А еще конечно для того, чтобы «показать лидерство Соединенных Штатов».
Ну, а что в самой Италии. Там вовсю работают российские медики и вирусологи, которые еще в конце марта привезли 14 самолетов с гуманитарной помощью и оборудованием. Наши специалисты уже провели полную дезинфекцию в 43-х населенных пунктах.
Но не унимаются те, кто хочет нас зачем-то побольнее уколоть. Особенно рьяно критикуют некоторые западные журналисты. Итальянская газета «La Stampa» написала, что ее высокие политические источники оценили 80 процентов российского оборудования как бесполезное. В нашем МИДе назвали статью «вбросом», цель которой искажение действий России.
И, кстати, нашей стороне удалось установить этот «источник» — им оказалась компания из Лондона. И, конечно же, ее представители отказались все комментировать. И вот на этой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте, ответил сразу всем критикам российской помощи.
«Это оскорбление для итальянского правительства думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии. Это большое оскорбление не только для меня, но и для Владимира Путина. Мы с ним провели долгий телефонный разговор. И он никогда не хотел использовать это в качестве рычага давления, когда он проявлял солидарность с Италией. Об этом не просил и даже не думал», — подчеркнул глава итальянского правительства.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 12 апр
- ВОЗ призвала Белоруссию готовиться к худшим сценариям из-за коронавируса
- 12 апр
- Трамп ввел режим «масштабного бедствия» на всей территории США из-за коронавируса
- 12 апр
- В России выявлено 2186 новых случаев заражения COVID-19
- 12 апр
- Зеленский заявил, что устал бороться с коронавирусом
- 12 апр
- В Коммунарку госпитализировали более 500 человек
- 12 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля
- 12 апр
- Непродуктивный карантин: Психолог объясняет, почему это нормально
- 12 апр
- Укупник извинился перед Лещенко за обвинения в «заражении» Бабкиной коронавирусом
- 12 апр
- Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
- 12 апр
- Поиск выхода в темноте: эксперты рассчитали сроки завершения эпидемии COVID-19
Читайте также
80%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?