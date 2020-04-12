Интересно, а что делают те же Штаты сейчас? Буквально в субботу они выпустили меморандум, в котором сказано, что они действительно помогут Италии, в борьбе… с Россией и Китаем.

Вот документ. Там сказано, что США направят в Рим груз с гуманитарной помощью, не столько для борьбы с инфекцией, сколько для того, чтобы противостоять «дезинформации России и Китая». Якобы мы про них небылицы сочиняем. А еще конечно для того, чтобы «показать лидерство Соединенных Штатов».

Ну, а что в самой Италии. Там вовсю работают российские медики и вирусологи, которые еще в конце марта привезли 14 самолетов с гуманитарной помощью и оборудованием. Наши специалисты уже провели полную дезинфекцию в 43-х населенных пунктах.

Но не унимаются те, кто хочет нас зачем-то побольнее уколоть. Особенно рьяно критикуют некоторые западные журналисты. Итальянская газета «La Stampa» написала, что ее высокие политические источники оценили 80 процентов российского оборудования как бесполезное. В нашем МИДе назвали статью «вбросом», цель которой искажение действий России.

И, кстати, нашей стороне удалось установить этот «источник» — им оказалась компания из Лондона. И, конечно же, ее представители отказались все комментировать. И вот на этой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте, ответил сразу всем критикам российской помощи.

«Это оскорбление для итальянского правительства думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии. Это большое оскорбление не только для меня, но и для Владимира Путина. Мы с ним провели долгий телефонный разговор. И он никогда не хотел использовать это в качестве рычага давления, когда он проявлял солидарность с Италией. Об этом не просил и даже не думал», — подчеркнул глава итальянского правительства.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112