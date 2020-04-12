Кроме того, телеведущая утверждает, что явилась причиной развала отношений еще нескольких звезд российского шоу-бизнеса.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Популярная телеведущая Регина Тодоренко часто делится с подписчиками в Instagram своими мыслями и чувствами. Однако иногда делает поистине шокирующие заявления.

На сей раз звезда призналась, что причастна к разводу актрисы Агаты Муцениеце, а также целого ряда звезд шоу-бизнеса: Лолиты, Риты Дакоты, Ксении Собчак и многих других.

«Я сейчас, просматривая свое шоу, вижу интересную закономерность: большое количество гостей, которые ко мне приходили, они развелись, представляете? Рита Дакота приходила с Соколовским в первом сезоне — развелись. Приходила Ксения Собчак, рассказывала о своем муже, как они прекрасно проводят время — она развелась. Потом приходила ко мне Агата Муцениеце рассказывала о любви с Пашей Прилучным — теперь они развелись. Редакторы говорят, что я — разлучница! Лариса Гузеева — сваха, а я — разлучница!» — со смехом заявила Тодоренко.

Звезда сообщила, что теперь у нее только два выхода из ситуации: либо она прекращает работу над новыми выпусками, либо приглашает в студию только холостяков. Иначе — статистика разводов в стране будет зашкаливать.

«Если честно, я в шоке от такой статистики жуткой. Что происходит с этим миром?» — с грустью в голосе заключила Регина.

Instagram @reginatodorenko

Как известно, актриса Агата Муцениеце и впрямь после долгих лет счастливого брака с коллегой по цеху Павлом Прилучным решила подать на развод. По словам знаменитости, причин для этого было немало. Однако как выяснилось позже, известный актер действительно ведет себя неподобающе и даже поднимает руку на любимую супругу в присутствии детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Регина Тодоренко развлекает себя и всю семью в самоизоляции.

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