«Путешествуем, сидя на диване»: Тодоренко рассказала об отпуске в самоизоляции

Звезда «Орла и решки» сообщила, что все ее поездки отменились.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Тема:
Эпидемия коронавируса

Отмена поездок из-за распространения коронавируса не расстроила Регину Тодоренко. Телеведущая рассказала об этом подписчикам в Instagram. Звезда передачи «Орел и решка» выложила снимок с отдыха на Мальдивах, где побывала в феврале. На нем, как и на многих других фотографиях с последнего отпуска, она запечатлена в компании с годовалым сыном Майклом. Когда теперь молодой маме представится возможность побывать за границей, она не знает, но расстраиваться не собирается.

«Все поездки отменены, поэтому путешествуем, сидя на диване с помощью фотографий. Я стараюсь не терять оптимистический настрой. У вас как дела?», — написала супруга Влада Топалова.

Instagram @reginatodorenko

Как и их любимица, поклонники ответили, что стремятся не терять самообладания. Многие посочувствовали Регине в том, что привыкшая к путешествиям теледива вынуждена оставаться в четырех стенах. Другие, напротив, посчитали, что Тодоренко повидала весь мир, отчего ей будет не так тоскливо, как другим.

«Регина, согласна с вами. Без оптимистического настроя — никак! Надежда на лучшее и вера в чудо»;

«Вам, наверно, трудно сидеть дома и не путешествовать»;

«Весь мир увидала уже, куда еще хочешь, Регина?» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что солист Little Big показал роскошный особняк, в котором скрывается вместе с группой от коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
26 мар
Захарова ответила на критику «бесполезной» гуманитарной помощи для Италии
26 мар
Итальянцы включают российский гимн, в благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом
26 мар
Путин заявил, что Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
26 мар
Названы причины бешеного спроса на туалетную бумагу по всему миру
26 мар
Игорь Николаев обратился за медпомощью в больницу в Коммунарке
26 мар
В Минздраве прокомментировали состояние Льва Лещенко
26 мар
Алеся Кафельникова нарушила карантин после заграничного отпуска
26 мар
Вклад каждого из нас: эксперты о предложенных Путиным экономических мерах из-за коронавируса
26 мар
«Выглядел уставшим» — Александр Серов о болезни Льва Лещенко
26 мар
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 26 марта

Читайте также

+3° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
78.72
0.93 85.96
1.81
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми

Последние новости

23:33
Захарова ответила на критику «бесполезной» гуманитарной помощи для Италии
23:16
Итальянцы включают российский гимн, в благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом
22:59
«Путешествуем, сидя на диване»: Тодоренко рассказала об отпуске в самоизоляции
22:46
Путин заявил, что Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
22:29
Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать больного отца в Великобритании
22:14
Названы причины бешеного спроса на туалетную бумагу по всему миру

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
«Берегите родителей!» — Собчак сообщила о результатах теста матери на COVID-19
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок