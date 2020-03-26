«Путешествуем, сидя на диване»: Тодоренко рассказала об отпуске в самоизоляции

Отмена поездок из-за распространения коронавируса не расстроила Регину Тодоренко. Телеведущая рассказала об этом подписчикам в Instagram. Звезда передачи «Орел и решка» выложила снимок с отдыха на Мальдивах, где побывала в феврале. На нем, как и на многих других фотографиях с последнего отпуска, она запечатлена в компании с годовалым сыном Майклом. Когда теперь молодой маме представится возможность побывать за границей, она не знает, но расстраиваться не собирается.

«Все поездки отменены, поэтому путешествуем, сидя на диване с помощью фотографий. Я стараюсь не терять оптимистический настрой. У вас как дела?», — написала супруга Влада Топалова.

Instagram @reginatodorenko

Как и их любимица, поклонники ответили, что стремятся не терять самообладания. Многие посочувствовали Регине в том, что привыкшая к путешествиям теледива вынуждена оставаться в четырех стенах. Другие, напротив, посчитали, что Тодоренко повидала весь мир, отчего ей будет не так тоскливо, как другим.

«Регина, согласна с вами. Без оптимистического настроя — никак! Надежда на лучшее и вера в чудо»;

«Вам, наверно, трудно сидеть дома и не путешествовать»;

«Весь мир увидала уже, куда еще хочешь, Регина?» — отреагировали в комментариях.

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