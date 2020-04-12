Сообщалось, что спада стоит ожидать не раньше июня.

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Фото: ТАСС /Демьянчук Александр

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев в интервью для Nation News высказался о прогнозе относительно сроков окончания эпидемии коронавируса в РФ. Ранее инфекционист, академик РАН Виктор Малеев заявил, что спада стоит ожидать не раньше июня.

По словам Зуева, он «согласен с прогнозом». Также вирусолог отметил, пик эпидемии вряд ли придется на середину апреля.

«Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции ждать нужно не раньше июня. Посмотрите, что творится, как сегодня выросло число зараженных!» — высказался он.

28 марта вирусолог Анатолий Альштейн спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России. По словам доктора медицинских наук, пандемия COVID-19 в стране идет медленными темпами. С учетом этого пика заболеваемости можно ожидать примерно «через месяц, может, немного больше».

Ранее 5-tv.ru писал, что коронавирус может оказаться сезонной болезнью. Климат может влиять на распространение респираторной инфекции.

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Тема:
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