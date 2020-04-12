Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью на федеральном телеканале обозначила срок появления эффекта от мер самоизоляции. По ее словам, середина следующей недели станет определяющей и покажет, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом.

Татьяна Голикова подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин неслучайно принял решение продлить нерабочие дни до 30 апреля.

«Дата 30 апреля, она абсолютно не случайна… Это 30 апреля определи потому, что нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней», — цитирует Татьяну Голикову РИА Новости.

Вице-премьер отметила, что по прошествии этого срока будет дана оценка эффекту социального разобщения россиян. Татьяна Голикова добавила, что говорить о возможном продлении ограничительных мер в РФ пока преждевременно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что больных пневмонией в Москве стало вдвое больше за неделю.