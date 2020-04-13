Ученые нашли препарат, блокирующий размножение коронавируса
Медики обнаружили, что репликацию вируса SARS-CoV-2 эффективно подавляет лекарство от ВИЧ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Balk, Sebastian Kahnert, Sebastian Kahnert
Японские ученые установили, что препарат нелфинавир позволяет блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на исследование сообщает ФАН.
Нелфинавир — популярное лекарство от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Оказалось, что он заметно подавляет репликацию коронавируса. Препарат эффективно останавливает размножение SARS-CoV-2 даже при использовании малых доз.
Медики подчеркнули, что пока не найдено проверенное средство против коронавируса. При этом они призвали включить нелфинавир в перечень потенциально эффективных лекарств против SARS-CoV-2. Это поможет продолжить его тестирование.
Как сообщал 5-tv.ru, российский Минздрав ранее запретил россиянам самостоятельно лечиться от инфекции COVID-19. В первую очередь они призвали не принимать противовирусные лекарства, так как многие из них не помогают при коронавирусе, но могут привести к печальным последствиям.
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