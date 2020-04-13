Врачи закрытого на карантин медучреждения обеспечены масками и средствами индивидуальной защиты.

Коронавирус подтвердили более чем у 50 пациентов больницы в Уфе

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

Диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 подтвержден у 52 пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе. Об этом сообщила главный врач клиники Эльза Сыртланова на своей странице в Facebook.

«Сегодня в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов. С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шестеро из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента)», — написала Сыртланова.

Она добавила, что врачи обеспечены медицинскими масками и средствами индивидуальной защиты. Все они остаются в больнице, чтобы побороть коронавирусную инфекцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус COVID-19 заподозрили у 170 врачей и пациентов больницы в Уфе. Она закрыта на карантин, чтобы предотвратить распространение инфекции. СК РФ начал проверку того, как столько людей могли заразиться коронавирусом в больнице.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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