Дмитрий Песков подчеркнул, что столица находится на передовой противостояния инфекции COVID-19.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главы российских регионов должны учитывать опыт Москвы при принятии решений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Москва находится на передовой борьбы с коронавирусом — наибольшая нагрузка приходится сейчас именно на систему здравоохранения Москвы. Вы знаете, что Москва смогла уже создать солидный резерв койко-мест и продолжает их оборудовать. <…> Безусловно, опыт того, как работает Москва, важен для глав других регионов», — сказал Песков.

Он напомнил, что губернаторы получили возможность самостоятельно принимать необходимые решения для противодействия COVID-19. Действия региональных властей будут обсуждаться на совещании с президентом Владимиром Путиным 13 апреля.

Как сообщал 5-tv.ru, общее число зараженных коронавирусом в России составляет чуть более 18,3 тысячи человек. Из них 11,5 тысячи живут в Москве. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, мэр столицы Сергей Собянин ввел пропускной режим. Получить QR-код можно на сайте мэрии. Без спецпропуска нельзя будет проехать по Москве на личном или общественном транспорте с 15 апреля.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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