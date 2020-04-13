Общее число больных COVID-19 в столице достигло 11 513 человек.

В Москве выявили 1355 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве достигло 11 513 человек. За сутки выявили 1355 новых случаев заражения. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с инфекцией.

«45,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% — от 46 до 65 лет и еще 15% — старше 65 лет, причем почти 5% из них — старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших — дети», — уточняется в сообщении.

Все зараженные коронавирусом уже находятся под медицинским наблюдением. Это также касается людей, которые контактировали с ними.

В оперштабе напомнили, что жителям Москвы запрещено покидать места проживания. Выходить из дома можно только для поездки на работу, обращении за медпомощью, похода в ближайший магазин или аптеку, выгула домашних животных или выноса мусора. На улице необходимо соблюдать социальную дистанцию. Все развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны закрыты до конца месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что общее число зараженных коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 2,5 тысячи человек. Всего в стране на данный момент COVID-19 диагностировали более чем у 18 тысяч человек.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
13 апр
Хакеры атаковали портал мэрии Москвы после старта оформления спецпропусков
13 апр
Бритый под ноль Митя Фомин с бородой: экс-солист HI-FI поучаствовал в «лысом» челлендже
13 апр
Москвичи начали получать первые пропуска для передвижения по городу
13 апр
Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 2,5 тысячи
13 апр
Мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Петербурге
13 апр
Правительство выделило 50 миллиардов рублей на допвыплаты медикам
13 апр
Пушков объяснил, почему США потеряют статус мирового лидера из-за коронавируса
13 апр
Психолог предупредила об опасностях длительной изоляции из-за коронавируса
13 апр
Коронавирус подтвердили более чем у 50 пациентов больницы в Уфе
13 апр
Волонтеры на передовой борьбы с коронавирусом
+10° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Последние новости

14:21
«Ночные снайперы» выпустили первый в истории рок-группы анимационный клип
14:11
«Австралийская Кардашьян» в ультракоротких шортиках покрасовалась у океана
14:03
Сын подозреваемого в мошенничестве замначальника Генштаба пожаловался на вымогателей
13:46
Видео: тушканчики начали пробуждаться после зимней спячки в Московском зоопарке
13:38
«Это — тревожный сигнал»: эксперт о смене динамики распространения СОVID-19 в России
13:17
Хакеры атаковали портал мэрии Москвы после старта оформления спецпропусков

Сейчас читают

Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца
Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок