В Москве выявили 1355 новых случаев заражения коронавирусом

Число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве достигло 11 513 человек. За сутки выявили 1355 новых случаев заражения. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с инфекцией.

«45,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% — от 46 до 65 лет и еще 15% — старше 65 лет, причем почти 5% из них — старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших — дети», — уточняется в сообщении.

Все зараженные коронавирусом уже находятся под медицинским наблюдением. Это также касается людей, которые контактировали с ними.

В оперштабе напомнили, что жителям Москвы запрещено покидать места проживания. Выходить из дома можно только для поездки на работу, обращении за медпомощью, похода в ближайший магазин или аптеку, выгула домашних животных или выноса мусора. На улице необходимо соблюдать социальную дистанцию. Все развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны закрыты до конца месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что общее число зараженных коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 2,5 тысячи человек. Всего в стране на данный момент COVID-19 диагностировали более чем у 18 тысяч человек.

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