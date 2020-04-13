В Москве выявили 1355 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число больных COVID-19 в столице достигло 11 513 человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве достигло 11 513 человек. За сутки выявили 1355 новых случаев заражения. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с инфекцией.
«45,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% — от 46 до 65 лет и еще 15% — старше 65 лет, причем почти 5% из них — старше 80 лет. Также 5,5% среди заболевших — дети», — уточняется в сообщении.
Все зараженные коронавирусом уже находятся под медицинским наблюдением. Это также касается людей, которые контактировали с ними.
В оперштабе напомнили, что жителям Москвы запрещено покидать места проживания. Выходить из дома можно только для поездки на работу, обращении за медпомощью, похода в ближайший магазин или аптеку, выгула домашних животных или выноса мусора. На улице необходимо соблюдать социальную дистанцию. Все развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны закрыты до конца месяца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что общее число зараженных коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 2,5 тысячи человек. Всего в стране на данный момент COVID-19 диагностировали более чем у 18 тысяч человек.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 13 апр
- Хакеры атаковали портал мэрии Москвы после старта оформления спецпропусков
- 13 апр
- Бритый под ноль Митя Фомин с бородой: экс-солист HI-FI поучаствовал в «лысом» челлендже
- 13 апр
- Москвичи начали получать первые пропуска для передвижения по городу
- 13 апр
- Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 2,5 тысячи
- 13 апр
- Мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Петербурге
- 13 апр
- Правительство выделило 50 миллиардов рублей на допвыплаты медикам
- 13 апр
- Пушков объяснил, почему США потеряют статус мирового лидера из-за коронавируса
- 13 апр
- Психолог предупредила об опасностях длительной изоляции из-за коронавируса
- 13 апр
- Коронавирус подтвердили более чем у 50 пациентов больницы в Уфе
- 13 апр
- Волонтеры на передовой борьбы с коронавирусом
Читайте также
62%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?