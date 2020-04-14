ВОЗ считает, что коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа
В период с января 2009 года по август 2010-го из-за A/H1N1 погибли 18 тысяч человек.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww
Новый тип коронавируса в десять раз смертельнее свиного гриппа, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом пишет издание The Independent.
Сообщается, что во время пандемии свиного гриппа, которая длилась с января 2009 года по август 2010-го, были заражены более 1,6 миллиона человек, из них 18 тысяч — скончались.
«Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен — в десять раз смертельнее пандемии гриппа 2009 года», — сказал гендиректор ВОЗ.
По его словам, выявление заболевания на ранних стадиях, проведение тестов, изоляция и отслеживание каждого контакта необходимы для прекращения распространения коронавируса. Тедрос Адханом Гебрейесус добавил, что COVID-19 распространяется очень быстро. В некоторых государствах статистика увеличивается в разы за считанные дни.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения медицинских масок во время пандемии коронавируса.
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