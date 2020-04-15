Посольство США в РФ объяснило ситуацию с застрявшими российскими школьниками
По данным Минпросвещения, речь идет о более чем 70 подростках из разных субъектов РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt
Государственный департамент США предпринимает необходимые меры для обеспечения информацией о ситуации с коронавирусом всех иностранных граждан, находящихся на территории страны, с тем, чтобы они при желании могли вернуться на родину.
По состоянию на 6 апреля, 51 школьник из России остается в Соединенных Штатах в рамках программ, оплачиваемых частными спонсорами, считают в Вашингтоне.
Вместе с тем в американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что оно готово предлагать предоставлять поддержку оказавшимся в такой ситуации иностранцам.
По данным ТАСС, как минимум четверо российских школьников, находившихся в США по программам обмена, вылетят 15 апреля вывозным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» в Москву.
Ранее сегодня Министерство просвещения сообщило, что более 70 школьников из РФ уехали учиться в Америку еще осенью, но сейчас образовательные программы сворачиваются из-за коронавируса.
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