Пожарные в Сирии обрабатывают улицы Алеппо растворами для борьбы с COVID-19
После обработки риск занести инфекцию домой на подошвах ботинок снижается многократно.
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Фото, видео: ТАСС / Anas Alkharboutli; 5-tv.ru
В Сирии на борьбу с опасной инфекцией вышли подразделения пожарных. С их помощью теперь не только тушат возгорания, но и проливают улицы городов дезинфицирующими реагентами.
Так, в Алеппо целые колонны спецмашин обрабатывают каждый сантиметр городских площадей. И такая «пожарная» дезинфекция снижает риск распространения коронавируса в несколько раз.
За тем как борются с пандемией в Алеппо, следит наш спецкор в Сирии Станислав Григорьев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отделение для инфицированных коронавирусом открыли в больнице сирийского Дейр-эз-Зора.
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