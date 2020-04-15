В Сирии на борьбу с опасной инфекцией вышли подразделения пожарных. С их помощью теперь не только тушат возгорания, но и проливают улицы городов дезинфицирующими реагентами.

Так, в Алеппо целые колонны спецмашин обрабатывают каждый сантиметр городских площадей. И такая «пожарная» дезинфекция снижает риск распространения коронавируса в несколько раз.

За тем как борются с пандемией в Алеппо, следит наш спецкор в Сирии Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отделение для инфицированных коронавирусом открыли в больнице сирийского Дейр-эз-Зора.

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