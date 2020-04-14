Отделение для инфицированных коронавирусом открыли в больнице сирийского Дейр-эз-Зора
В Сирии введен карантин. Там на сегодня, по примерным подсчетам, более 300 зараженных и пятеро погибших.
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В сирийском Дейр- эз-Зоре к приему инфицированных готов новый больничный изолятор. В стране введен карантин. Там на сегодня более 300 зараженных и пятеро погибших. Но цифры весьма условны. В провинциях много лагерей беженцев, где отследить больных коронавирусом практически невозможно.
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