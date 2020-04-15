Что известно о первом пациенте в России с диагнозом коронавирус
Первый человек на территории РФ, у которого обнаружили COVID-19, прибыл в страну из Милана.
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Назван нулевой пациент с коронавирусом в России. Впервые на территории РФ COVID-19 был диагностирован у мужчины, который прилетел на родину из Милана в феврале. Об этом рассказал завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова Александр Чучалин в интервью для портала «Православие. Ру».
По словам медика, заболевание у вернувшегося из Италии было подтверждено 27 февраля. После этого он сам вместе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко назначил зараженному лечение. В настоящий момент пациент уже здоров. Однако он успел заразить родителей, которые продолжают лечиться: отец находится на искусственной вентиляции легких, мать дышит самостоятельно.
По словам академика Чучалина, сложно дать прогноз по дальнейшей ситуации с распространением коронавируса. Однако по его мнению, после Пасхи (19 апреля) пандемия пойдет на убыль.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России подтверждены 3388 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных в стране — почти 24,5 тысячи. Всего справиться с болезнью смогли почти две тысячи россиян.
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