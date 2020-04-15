Что известно о первом пациенте в России с диагнозом коронавирус

Первый человек на территории РФ, у которого обнаружили COVID-19, прибыл в страну из Милана.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert, Michal Kamaryt; Известия / Кристина Кормилицына

Тема:
Эпидемия коронавируса

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России. Впервые на территории РФ COVID-19 был диагностирован у мужчины, который прилетел на родину из Милана в феврале. Об этом рассказал завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова Александр Чучалин в интервью для портала «Православие. Ру».

По словам медика, заболевание у вернувшегося из Италии было подтверждено 27 февраля. После этого он сам вместе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко назначил зараженному лечение. В настоящий момент пациент уже здоров. Однако он успел заразить родителей, которые продолжают лечиться: отец находится на искусственной вентиляции легких, мать дышит самостоятельно.

По словам академика Чучалина, сложно дать прогноз по дальнейшей ситуации с распространением коронавируса. Однако по его мнению, после Пасхи (19 апреля) пандемия пойдет на убыль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России подтверждены 3388 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных в стране — почти 24,5 тысячи. Всего справиться с болезнью смогли почти две тысячи россиян.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
15 апр
Шнуров прокомментировал свои слова о заражении коронавирусом
15 апр
Мэр Вологды ответил на вопросы горожан о стрижке в условиях пандемии интернет-мемом
15 апр
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
15 апр
Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачей, лечащих пациентов с COVID-19
15 апр
Путин поручил оказать безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу
15 апр
Врач из Ленинградской области «на коленях» просит людей соблюдать самоизоляцию
15 апр
Число инфицированных COVID-19 в нелегальном хостеле в Ленобласти возросло до 123
15 апр
Юлия Михалкова рассказала о своем отношении к Пасхе в условиях самоизоляции
15 апр
Правительство выделит 30 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
15 апр
Уголовное дело возбудили в Ленобласти из-за массового заражения мигрантов COVID-19

Читайте также

+5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
73.71
0.39 80.67
0.55
Вопреки пандемии: представители каких знаков зодиака разбогатеют в апреле?

Последние новости

18:00
Шнуров прокомментировал свои слова о заражении коронавирусом
17:52
Мэр Вологды ответил на вопросы горожан о стрижке в условиях пандемии интернет-мемом
17:44
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
17:34
Что известно о первом пациенте в России с диагнозом коронавирус
17:25
«От бессилия хотелось плакать»: экс-супруга «Кузи» из «Универа» раскрыла причины развода
17:18
Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачей, лечащих пациентов с COVID-19

Сейчас читают

ТОП-3 имени девочек, многие из которых в будущем становятся тиранами
«Это так грустно!» — Топалов признался, что не может найти с сыном общий язык
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок