Что известно о первом пациенте в России с диагнозом коронавирус

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России. Впервые на территории РФ COVID-19 был диагностирован у мужчины, который прилетел на родину из Милана в феврале. Об этом рассказал завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова Александр Чучалин в интервью для портала «Православие. Ру».

По словам медика, заболевание у вернувшегося из Италии было подтверждено 27 февраля. После этого он сам вместе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко назначил зараженному лечение. В настоящий момент пациент уже здоров. Однако он успел заразить родителей, которые продолжают лечиться: отец находится на искусственной вентиляции легких, мать дышит самостоятельно.

По словам академика Чучалина, сложно дать прогноз по дальнейшей ситуации с распространением коронавируса. Однако по его мнению, после Пасхи (19 апреля) пандемия пойдет на убыль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России подтверждены 3388 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных в стране — почти 24,5 тысячи. Всего справиться с болезнью смогли почти две тысячи россиян.

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