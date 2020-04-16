Матвиенко предложила ввести в законодательство понятие дистанционного образования
Валентина Матвиенко сообщила о законах, которые планирует принять Совет Федерации по инициативе Владимира Путина.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании сообщила, что СФ примет 17 апреля законы, реализующие инициативы президента Владимира Путина по поддержке населения в условиях распространения коронавируса. Кроме того, учитывая смену формата обучения из-за пандемии, она предложила ввести в законодательство понятие дистанционного образования и установить порядок его проведения.
Матвиенко подтвердила, что члены Совета Федерации накануне делали тесты на COVID-19. По ее словам, заболевание ни у кого из сенаторов не подтвердилось.
«Характер моей работы не позволяет мне полностью уйти на режим самоизоляции, поэтому я регулярно сдаю тесты на коронавирус. Последний я сдала вчера. Сегодня пришел ответ — он отрицательный, чему я очень рада», — добавила председатель Совфеда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что плату за услуги ЖКХ предложили облегчить на время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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