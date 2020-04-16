Пользователи социальных сетей подхватили модный вид макияжа в самоизоляции.

Брови из гречки — новый тренд в TikTok и Instagram, навеянный самоизоляцией

Фото: Instagram @oksana_may_beauty

Тема:
Секреты макияжа

Новый тренд макияжа бровей набирает популярность в социальных сетях, пишет «Экспресс газета». На его появление наложила отпечаток пандемия коронавируса. Салоны красоты закрылись, и у находящихся в самоизоляции модниц нет возможности даже посещать мастеров на дому. Тема оформления бровей тоже взята не с потолка, их оформляют из гречки.

Такая идея стала очередным троллингом массовой истерии вокруг этого продукта и одновременно креативом по использованию крупы в сфере красоты. После волны ажиотажного спроса на гречку у многих ее осталось в избытке. Теперь девушки знают, что с ней делать, если питаться гречневой кашей больше невмоготу.

 
 
 
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📛БЕЗ ПАНИКИ📛 . Девочки начинаю баловать вас скидками на оформление бровей или ламинирование ресниц или бровей😍 . ⛔️Нужно всего лишь сделать репост в сторис с отметкой на меня или же без отметки но прислать скрин фото в директ и все❗️Напишу вам цены в личку😽 Если даже вы не планируете эти процедуры для себя то возможно кому то это пригодиться а мне будет приятно 👌 . Увидела на просторах интернета и решила повторить🤪Раз у нас в стране судя по всему ажиотаж на гречку как на вес золота😂Поэтому решила показать вам оформление бровей гречкой,никакого дефицита,хорошо живем👌✌️Это вам не хной или краской красить😅 . Р.S. Ни модель не брови не пострадали💋 . Лайк❤️ за креатив? . . #бровисамара#бровивсамаре #covid_19 #бровикосулина#бровиизгречки

Публикация от БРОВИ▪️ЛОКОНЫ▪️САМАРА (@kosulina_brows)

В сети уже появились обучающие ролики на тему «как сделать себе гречневые брови». Модный тренд помогает пользователям, если не преобразиться, то хотя бы развлечься в четырех стенах, когда привычный досуг наскучил.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус показала «похмельный» макияж после дня рождения.

Тема:
Секреты макияжа
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