Брови из гречки — новый тренд в TikTok и Instagram, навеянный самоизоляцией
Пользователи социальных сетей подхватили модный вид макияжа в самоизоляции.
Фото: Instagram @oksana_may_beauty
Новый тренд макияжа бровей набирает популярность в социальных сетях, пишет «Экспресс газета». На его появление наложила отпечаток пандемия коронавируса. Салоны красоты закрылись, и у находящихся в самоизоляции модниц нет возможности даже посещать мастеров на дому. Тема оформления бровей тоже взята не с потолка, их оформляют из гречки.
Такая идея стала очередным троллингом массовой истерии вокруг этого продукта и одновременно креативом по использованию крупы в сфере красоты. После волны ажиотажного спроса на гречку у многих ее осталось в избытке. Теперь девушки знают, что с ней делать, если питаться гречневой кашей больше невмоготу.
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В сети уже появились обучающие ролики на тему «как сделать себе гречневые брови». Модный тренд помогает пользователям, если не преобразиться, то хотя бы развлечься в четырех стенах, когда привычный досуг наскучил.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус показала «похмельный» макияж после дня рождения.
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