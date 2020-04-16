Новый тренд макияжа бровей набирает популярность в социальных сетях, пишет «Экспресс газета». На его появление наложила отпечаток пандемия коронавируса. Салоны красоты закрылись, и у находящихся в самоизоляции модниц нет возможности даже посещать мастеров на дому. Тема оформления бровей тоже взята не с потолка, их оформляют из гречки.

Такая идея стала очередным троллингом массовой истерии вокруг этого продукта и одновременно креативом по использованию крупы в сфере красоты. После волны ажиотажного спроса на гречку у многих ее осталось в избытке. Теперь девушки знают, что с ней делать, если питаться гречневой кашей больше невмоготу.

В сети уже появились обучающие ролики на тему «как сделать себе гречневые брови». Модный тренд помогает пользователям, если не преобразиться, то хотя бы развлечься в четырех стенах, когда привычный досуг наскучил.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус показала «похмельный» макияж после дня рождения.