Все случаи ОРВИ в Москве будут расцениваться как подозрение на коронавирус
Соответствующее заявление сделала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Фото: www.globallookpress.com / Fabio Ferrari
Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Накануне, 13 апреля, с соответствующим предложением выступили в Министерстве здравоохранения России. Ведомство опубликовало методические рекомендации, согласно которым любой случай острой респираторной вирусной инфекции вне зависимости от анамнеза следует расценивать как возможное заражение COVID-19.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 16 апреля в России общее число зараженных COVID-19 достигло 24 567 тысяч человек. Количество летальных исходов в стране увеличилось до 201. Всего в России переболели коронавирусом 1 986 человек.
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