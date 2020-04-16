Соответствующее заявление сделала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Все случаи ОРВИ в Москве будут расцениваться как подозрение на коронавирус

Фото: www.globallookpress.com / Fabio Ferrari

Тема:
Эпидемия коронавируса

Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Накануне, 13 апреля, с соответствующим предложением выступили в Министерстве здравоохранения России. Ведомство опубликовало методические рекомендации, согласно которым любой случай острой респираторной вирусной инфекции вне зависимости от анамнеза следует расценивать как возможное заражение COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 16 апреля в России общее число зараженных COVID-19 достигло 24 567 тысяч человек. Количество летальных исходов в стране увеличилось до 201. Всего в России переболели коронавирусом 1 986 человек.

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Тема:
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