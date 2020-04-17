Проверочные работы в российских школах перенесли на осень
Наряду с этим решение о переносе ЕГЭ Минпросвещения отложило на дни после майских праздников.
Закрыть
Смотрите также:
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
«Привет Джигану» — Агата Муцениеце заявила, что ее избил Павел Прилучный
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
«Как у Лободы!» — Фанаты разглядели у Веры Брежневой шестой палец на ноге
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Российских школьников ждут новые изменения в образовательном процессе из-за пандемии коронавируса. Как рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге, проверочные работы в школах по всей стране будут перенесены на осень.
Такой вид контроля знаний был предусмотрен для учащихся с четвертого по 11-й класс в конце года. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой было решено сместить проверку. По словам министра, написание этих работ не будет служить для аттестации школьников.
«За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса», — цитирует Кравцова ТАСС.
Наряду с этим министерство не намерено менять организацию Единого государственного экзамена (ЕГЭ), добавил глава ведомства. Решение о переносе мероприятия на более поздний срок может быть принято после майских праздников.
«Пока принято решение начать ЕГЭ с 8 июня, но мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация», — отметил министр.
Кроме того, он подчеркнул, что все участники экзамена будут в равных условиях. В скором времени ведомство запустит телепроект для подготовки старшеклассников к ЕГЭ в условиях самоизоляции. Также решено приравнять всех финалистов Всероссийской олимпиады к призерам.
Отдельное решение коснулось Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов. Проходной балл для него регионы смогут устанавливать сами, отметил Кравцов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпросвещения допускает досрочное завершение учебного года в школах.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 8 апр
- Минпросвещения допускает досрочное завершение учебного года в школах
- 7 апр
- ЕГЭ в 2020 году отменен не будет
- 29 февр
- Экс-боец ММА Джефф Монсон написал ЕГЭ по истории в Подмосковье
- 20 нояб
- Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 собираются аннулировать
- 14 окт
- Выявлены ошибки, которые чаще всего допускают на ЕГЭ по русскому языку
- 2 сент
- Начался учебный год: Магические заговоры на отличные оценки и хорошую учебу
- 1 сент
- В СПбГУ поступили более 400 стобалльников по ЕГЭ
- 13 авг
- Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
- 12 июл
- «Пуговка» из «Папиных дочек» похвасталась высокими баллами по ЕГЭ
- 27 июн
- В чем подвох? Школьникам хотят дать доступ в интернет во время ЕГЭ — репортаж
Читайте также
70%
1.00 81.28
0.61
Нашли ошибку?