Российских школьников ждут новые изменения в образовательном процессе из-за пандемии коронавируса. Как рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге, проверочные работы в школах по всей стране будут перенесены на осень.

Такой вид контроля знаний был предусмотрен для учащихся с четвертого по 11-й класс в конце года. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой было решено сместить проверку. По словам министра, написание этих работ не будет служить для аттестации школьников.

«За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса», — цитирует Кравцова ТАСС.

Наряду с этим министерство не намерено менять организацию Единого государственного экзамена (ЕГЭ), добавил глава ведомства. Решение о переносе мероприятия на более поздний срок может быть принято после майских праздников.

«Пока принято решение начать ЕГЭ с 8 июня, но мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация», — отметил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что все участники экзамена будут в равных условиях. В скором времени ведомство запустит телепроект для подготовки старшеклассников к ЕГЭ в условиях самоизоляции. Также решено приравнять всех финалистов Всероссийской олимпиады к призерам.

Отдельное решение коснулось Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов. Проходной балл для него регионы смогут устанавливать сами, отметил Кравцов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпросвещения допускает досрочное завершение учебного года в школах.

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