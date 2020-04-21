Можно ли зачать ребенка во время пандемии?
А также работа, больничный лист и советы врачей для тех, кто только планирует завести ребенка или уже находится в положении в период эпидемии новой коронавирусной инфекции.
Фото: ТАСС / Dino Stanin/PIXSELL
Коронавирус изменил жизни миллионов людей по всей планете. На фоне пришедшего за COVID-19 финансового кризиса общество охватил виток новых переживаний. Сложнее всего в этот и без того непростой период оказалось беременным женщинам. Неизвестно, как до конца не изученный вирус отразится на матери и на плоде.
5-tv.ru выяснил, можно ли забеременеть при коронавирусе, как получить больничный лист и с какими рисками для плода придется столкнуться беременным в период самоизоляции из-за COVID-19.
Можно ли забеременеть при коронавирусе
Планирующих пополнение в семье часто интересует, можно ли забеременеть при новой коронавирусной инфекции. Специалисты напоминают, что этот недуг не изучен до конца. На данный момент медики не обладают полной картиной протекания COVID-19 у беременных и как он влияет на развитие плода.
Данных о влиянии коронавируса на репродуктивную систему пока нет.
В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране рекомендуется отложить желанную беременность до окончания пандемии коронавируса. Однако данных о влиянии коронавируса на зачатие, еще нет. Вероятно, женщина может забеременеть даже в случае инфицированности COVID-19. Однако наличие неизвестной болезни рискует вызвать осложнения как для матери, так и для ребенка.
Впрочем, даже в случае успешного протекания беременности будущей роженице в период эпидемии будет труднее, чем в обычное время.
Чем опасна самоизоляция для беременных
В случае беременности в условиях самоизоляции женщина лишается ряда необходимых ей и ее ребенку услуг и свобод. Обычно специалисты рекомендуют будущим матерям частые прогулки на свежем воздухе и прописывают наблюдение у врача. Во втором случае, забеременев, женщина должна будет каждую неделю посещать больницу, где рискуют появиться и зараженные новой коронавирусной инфекцией.
Нехватка физической активности также способна негативно сказаться на здоровье будущей мамы и ее малыша. Избыток веса у роженицы, как известно, может привести к сложным родам. Кроме того, зачатый в период стресса ребенок рискует родиться с психическими отклонениями.
Медики рекомендуют отложить желанную беременность до окончания эпидемии.
В марте журнал Nature Communication опубликовал результаты исследования ученых из Университета Мэриленда. Согласно итогам научного труда, стресс способен изменять состав спермы, что негативно сказывается на развитии мозга у плода. В таком случае возрастает риск появления на свет малышей с психологическими расстройствами.
В условиях борьбы с эпидемией коронавируса, забеременевшая женщина рискует столкнуться с массой новых для себя проблем. Одна из них — работа в период широкого распространения неизученного недуга по городу.
Беременность и работа при коронавирусе
Пока большая часть россиян сидит дома, жизнеобеспечивающие предприятия продолжают функционировать. В их числе не только заводы и фабрики, но продуктовые магазины и аптеки. Среди кассиров и продавцов встречаются и беременные женщины.
Будущие роженицы защищаются от заразы повышенной гигиеной рук и самодельным антисептиком. Однако нередко беременная все же подхватывает сезонную простуду, лечение которой в период бушующей эпидемии коронавируса чревато осложнениями. В таком случае рекомендуется взять законный больничный.
Как получить больничный лист беременным при эпидемии коронавируса
На фоне эпидемии COVID-19 в стране забеременевшая женщина подвержена куда большему стрессу, чем обычно. Подобные эмоциональные всплески, как известно, худшим образом сказываются на развитии плода.
Начитавшись сомнительной информации в соцсетях о коронавирусе, впервые забеременевшие пациентки не умеют отличить фейк от правды. Беременные сегодня часто приходят за больничным листом, не проявляя симптомов того же ОРВИ, не говоря о злосчастном коронавирусе COVID-19.
В таком случае врач может отказать в выдаче больничного, потому что ожидание ребенка само по себе не является болезнью. Что касается больничного листа для беременных, то его выдача происходит при соблюдении некоторых условий.
В условиях эпидемии беременным важно сократить визиты в больницу.
Как и кем беременной выдается больничный лист
Больничный лист беременная может запросить у наблюдающих ее терапевта или гинеколога при наступлении 30-й недели беременности (при ожидании двух и более малышей — при 28-й). Это предусмотрено 255-й статьей Трудового кодекса РФ.
При каких симптомах беременной выдается больничный лист
- Частое общее недомогание.
- Сильный токсикоз.
- Риск выкидыша.
- Инфекционные или венерические заболевания.
- Частые боли.
В период эпидемии коронавируса COVID-19 медики рекомендуют по возможности самоизолироваться от мест высокого скопления людей. В то же время будущей матери нельзя забывать о плановых посещениях наблюдающего врача. Однако в период борьбы с коронавирусной инфекцией беременным необходимо посещать консультации в клиниках только в случае необходимости. При иных обстоятельствах все уточняющие вопросы следует задать дистанционно.
Особенно это касается впервые забеременевших женщин. Первая беременность — это совершенно новый опыт в жизни девушки. При обычных обстоятельствах таким пациенткам рекомендовано регулярно посещать консультации своего гинеколога. Однако в период самоизоляции из-за эпидемии коронавируса медики советуют впервые забеременевшим все-таки ограничить выходы на улицу и появляться в больничных учреждениях при острой необходимости.
Выдача больничного листа беременной обусловлена 255-й ст. ТК РФ.
Работающим беременным при эпидемии коронавируса
В апреле член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова предложила предоставить беременным оплачиваемый больничный из-за эпидемии COVID-19. По словам политика, участились случаи отказов о выходе на работу среди беременных.
Женщины обеспокоены как своим, так и здоровьем ребенка, и вынуждены не появляться на рабочем месте. Вместе с тем будущая роженица теряет источник заработка. ТАСС передает, что инициатива предлагает перевести беременных на удаленную работу с полным сохранением заработной платы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Дагестане умерла беременная с диагнозом коронавирус девушка.
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