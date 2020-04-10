С марта рунет захлестнули многочисленные фейки о коронавирусе в России. Недостоверная информация в сети встречалась и до этого, чаще о личной жизни звезд или мировых заговорах. Однако сегодняшняя повестка дня — неизученная болезнь, распространение которой беспокоит не только обычных граждан, но и глав государств. Отсюда — масса фейков.

Лженовости о коронавирусе сеют панику среди населения. На фоне циркулирующих в обществе слухов повышается уровень тревожности граждан, что во многом опаснее, чем коронавирусная эпидемия в целом. Впрочем, авторов таких вбросов ответственность перед читателями не смущает. Не беспокоит таких пользователей соцсетей и установленный штраф в размере до десяти миллионов рублей за распространение фейков о коронавирусе COVID-19.

5-tv.ru выяснил, как отличить фейк от правды на тему распространения COVID-19 и отныне верить исключительно достоверным источникам.

Признаки фейковой информации

Фейки в сети встречались и ранее. Однако им нечасто удавалось поставить на уши значительное количество людей. Критически мыслящих людей всегда оказывалось больше паникеров.

Ситуация изменилась с приходом в Россию эпидемии коронавируса. Неизученная болезнь не только рассадила по домам миллионы простых граждан, но и парализовала экономику многих стран. Повышенная тревожность пользователей интернета стала плодородной почвой для распространения фейков о коронавирусе в России.

Пользователи соцсетей, вследствие неимения медицинского образования, часто не понимают, что такое коронавирус. Порой они, не зная симптомов COVID-19, путают его с обычным гриппом. На фоне пришедшего стресса пользователи сети верят всему, что пишут во всемирной паутине, не понимая, что из этого фейк, а что нет.

Однако профессиональные лингвисты вычислили общие черты таких вбросов. Как оказалось, все они лежат на поверхности и заметить их можно, руководствуясь критическим мышлением.

Анонимность

Фейки о коронавирусе (и не только о нем) традиционно распространяются от лица анонима. Читателю неизвестно, откуда у источника та или иная информация и насколько он вообще компетентен в вопросах вирусологии. Обычно анонимные посты ориентированы на то, чтобы вызвать страх у читателя, ведь он парализует разум и не дает мыслить логически. В то же время, если при прочтении очередного «вброса» не поддаваться панике, а проанализировать текст или видео с позиции взрослого образованного человека, вы очень просто вычислите фейк.

Пример: В сети появляется информация якобы от русского врача, живущего в Китае, которого на фоне возникновения новой болезни перенаправили работать в Ухань. Этот фейк имел место в первые месяцы распространения коронавируса в Поднебесной, однако не все поверили в слова медика.

Со слов специалиста, новый коронавирус погибает при температуре выше 26 градусов. Кроме того, при коронавирусе COVID-19 у вас нет мокроты и насморка, зато есть ощущение заложенности носа, отличающееся от обычного. В случае заражения новой китайской пневмонией вы якобы чувствуете, будто тонете в воде.

Что может показаться: Зараза гибнет при температуре выше 26 градусов, что должно сподвигнуть читателей в панике начать кипятить всю верхнюю одежду, чтобы не принести ненароком вирус с улицы домой. А лучше всего рассказать о чудодейственном рецепте от коронавируса друзьям и знакомым, чтобы и те были в курсе.

Что на самом деле происходит: Если вспомнить уроки биологии, то мы знаем, что внутри тела человека температура составляет 36,6 градусов. Следовательно, новый коронавирус никак не может нам навредить, ведь наш организм его моментально погубит. История про русского врача в Ухани — очевидный фейк.

Однако нередко недостоверную информацию распространяют настоящие медработники.

Пример: Весной в рунете получило распространение видео, где медсестра дагестанской больницы засняла якобы пустующие палаты инфекционного отделения.

Что может показаться: Больница готовится к появлению больных коронавирусных пациентов, значит, их гораздо больше, чем показывает официальная статистика. Следовательно, не стоит верить информации о распространении COVID-19 в стране.

Что на самом деле происходит: На ролике не представлено никаких подтверждений о том, что это именно инфекционное отделение. Все, что мы видим — это пустые палаты, которые могут быть в скором времени заполнены людьми с другими недугами.

Позже выяснилось, что больница является резервным больничным учреждением на случай увеличения числа пациентов с коронавирусом COVID-19. Позже медсестра принесла извинения за распространение некорректной информации.

Излишняя эмоциональность

Если вы проанализируете материалы авторитетных СМИ, то отметите беспристрастность подачи информации. Оценивать освещенное событие или происшествие предлагается читателю, журналист же предоставляет факты.

В контексте эпидемии коронавируса неосторожные выводы могут привести к всеобщей панике. Профессионалы осознают ответственность перед аудиторией, создатели фейков — нет.

Поэтому одно из отличий фейковой информации от достоверных сведений — чрезмерная эмоциональность. В отличие от правды, фейки блещут сотнями тысяч зараженных коронавирусом в России. Кроме того, создатели подобных материалов не стесняются обвинять СМИ и правительство в замалчивании реальной картины происходящего в стране на фоне эпидемии COVID-19. Подобные выводы увеличивают реальную опасность коронавируса для здоровых граждан.

Пример фейкового поста на тему пандемии коронавируса COVID-19

Пример фейковой информации о коронавирусе в России. tvtambov.ru

Скриншот одного из самых громких фейков, вместе с опровержением, опубликовало на своем сайте «Новый век» тамбовское телевидение. Пост имел широкое распространение среди пользователей мессенджеров и социальных сетей.

Сообщение выдержано в крайне эмоциональном стиле. При этом в тексте не указан ни источник информации, ни даты проведения указанных «мероприятий». Цель этого текста заключается в том, чтобы посеять панику среди россиян. На данный момент администрации ряда регионов уже опровергли эту информацию на своих официальных сайтах.

Нет привязки к дате

Новостной текст обязан отвечать на шесть вопросов: «кто?», «что?», «когда?», «где?», «почему?» и «как?». При неимении уточняющей информации журналист не станет публиковать материал, потому что есть риск выдать недостоверные сведения. Такая оплошность в будущем может привести к серьезным последствиям вплоть до судебного иска и увольнения.

Фейки чаще всего не имеют привязки к дате. Смысловая нагрузка такого текста состоит в шокирующей информации. Обычно создатели фейковой информации не пишут, чем на самом деле опасен коронавирус для человека, но громко заявляют, мол, инфекция, порождающая COVID-19, убивает все живое наповал.

Правдивая информация: «C 30 марта по 30 апреля жители Москвы находятся на самоизоляции из-за пришедшей в столицу эпидемии коронавируса».

Фейк: «Сегодня утром ехал из города, навстречу — военные на автозаках. Очень много их, видимо, вечером Москва будет полностью заблокирована, надо выезжать, пока можем!»

Кто и зачем распространяет фейки о коронавирусе

Больше всего фейков о коронавирусе распространяется на территории мессенджеров Telegram, WhatsApp, Viber и так далее. Громкие заголовки моментально захватывают внимание и без этого переживающих стрессовую ситуацию граждан. Желая уберечь от недуга родных и близких, пользователи интернета распространяют эти новости далее по цепочке. Впрочем, порой фейк — часть внешней политики других государств.

В начале марта 2020 года президент Владимир Путин дал поручение правительству докладывать населению о реальной обстановке в стране на фоне коронавируса. Вместе с тем президент заявил, что информационные вбросы пугают россиян. Остановить поток фейков должна достоверная информация. Кроме того, глава государства подчеркнул, что вбросы часто исходят из других стран с целью посеять панику среди жителей РФ.

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