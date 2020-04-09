Как сделать медицинскую маску из марли в домашних условиях?

Пришедший в Россию коронавирус создал новые реалии. Сегодня граждан все меньше интересуют смартфоны и брендовая одежда. Куда ценнее оказались медицинские маски из марли. Все реже в интернете ищут новости о личной жизни звезд шоу-бизнеса. Теперь всех интересует, как сделать марлевую медицинскую маску не выходя из дома.

В новостях то и дело показывают, как врачи, одетые в защитные костюмы, работают с тяжелобольными COVID-19 пациентами. Кого-то такие кадры заставляют чаще мыть руки, других — приобрести полный комплект защитной одежды. Иные вовсе перестают выходить из дома на улицу, что, кстати, лучшее решение из возможных.

Однако специалисты настаивают: обычным гражданам для защиты от коронавирусной инфекции хватит медицинской маски из марли и санитайзера. Оба предмета легко сделать своими руками в домашних условиях.

В качестве барьера против проникновения инфекции внутрь подойдет ватно-марлевая маска. Мы все когда-то делали ее своими руками на школьных уроках ОБЖ, а сегодня тысячи людей шьют ее прямо у себя дома.

Как сделать медицинскую маску дома

Медицинская маска из марли и ваты нужна тем, кто не может не выходить из дома во время введенной в городе самоизоляции — например, если нужно ехать на работу. Либо же вам надо сходить в магазин или аптеку, где велика вероятность попасть в длинную очередь.

В таком случае важно иметь при себе барьерную защиту от проникновения в легкие коронавируса. Один из таких барьеров легко сделать собственными руками не выходя из дома.

Что нам потребуется:

Марля, 90 см.

Вата.

Нитка.

Иголка.

Ножницы.

Линейка.

Сантиметр.

Пошаговое руководство:

www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Сложите марлю (90 см) по длине.

С обеих сторон отмерьте по 35 см и разрежьте их пополам* (Вдоль. — Прим. ред.).

Не делайте глубоких разрезов. Сделанная своими руками защитная маска из марли должна не только плотно прилегать к лицу, но и целиком покрывать нижнюю часть лица. Это обязательное условие для безопасного выхода из дома на улицу.

www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

В пространство между порезанными лоскутами вложите вату (20×20 см. — Прим. ред.). Равномерно распределите ее по поверхности.

Прошейте края изделия, чтобы вата не вылезала наружу.

Маску из марли, сшитую в домашних условиях, можно носить в течение трех-четырех часов, затем ее необходимо заменить. Специалисты отмечают, что обычным людям нет необходимости носить марлевые маски дома или на прогулке. Использовать такую маску в качестве профилактики коронавируса COVID-19 нужно разве что в местах скопления людей.

ТАСС / Сергей Савостьянов

Чем опасен коронавирус COVID-19

Коронавирус COVID-19 во многом выявил неподготовленность общества к самоизоляции. Кто-то полностью отказался от вылазок на улицу и все время теперь проводит дома — что правильно. Другие безответственно рассекают по набережным города и магазинам без базовых средств защиты от коронавирусной пневмонии.

Главная опасность коронавируса для большинства лежит в непонимании характера угрозы. Как и многие другие болезни, коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем. По этой причине работающие с больными COVID-19 врачи носят защитные костюмы. Однако обычным гражданам они не нужны, куда важнее чаще мыть руки и озаботиться базовым средством барьерной защиты — медицинской маской из марли и ваты, созданной в домашних условиях.

В период пандемии коронавируса россиянам важно обезопасить себя при попадании в места с большим количеством людей: магазины, производство, общественный транспорт и тому подобное. Помимо сделанной дома марлевой маски, подойдут прикрывающий нижнюю часть лица шарф, бафф или платок.

Вместо маски можно использовать шарф или бафф. Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Коронавирус опасен не столько скоростью распространения, сколько растущей среди россиян паникой. Пока кто-то беззаботно совершает вечерний променад в парке, другой выходит за покупками в продуктовый не просто в марлевой маске, но в противогазе.

В нынешних реалиях важно научиться определять фейковую информацию о коронавирусе в интернете от правдивых сведений. Чтобы не стать жертвой чьего-то злого розыгрыша, тщательно анализируйте поступающую информацию о COVID-19 в России. За последними новостями следите в федеральных СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сделать санитайзер в домашних условиях.

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