Всемирный самоизоляционный флешмоб: покажите себя в 20 лет

Режим самоизоляции способствует развитию фантазии у ответственных граждан по всему миру. В социальных сетях набирает обороты флешмоб #MeAt20, суть которого показать себя в 20-летнем возрасте.

Старт челленджу дала в Twitter американка под ником @202natt, которая поинтересовалась, как ее подписчики выглядели в те юные годы. Идея сразу обрела популярность и к новому веянию присоединились знаменитости с разных континентов:

46-летний британский продюсер Джемайма Голдсмит:

Twiiter @Jemima_Khan;

46-летняя американская актриса Кайли Вернофф:

Instagram @kailivernoff

Не остались в стороне и менее известные пользователи интернета. Некто Линдси, явно не без гордости, разместила свои фото в 20 и 29 лет. На втором снимке девушка запечатлена значительно похудевшей:

Instagram @lyndseyvkane

Другой пользователь Instagram — журналист и писатель Иэн из Лондона также показал себя с разницей в 20 и 50 лет:

Instagram @iainworks

Ранее австралийцы запустили «карантинный флешмоб» — где фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки.