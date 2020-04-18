К новому челленджу #MeAt20 присоединяются как знаменитости, так и менее известные пользователи соцсетей.

Всемирный самоизоляционный флешмоб: покажите себя в 20 лет

Фото: Twiiter @Jemima_Khan; Instagram @kailivernoff, @lyndseyvkane, @iainworks

Тема:
Эпидемия коронавируса

Режим самоизоляции способствует развитию фантазии у ответственных граждан по всему миру. В социальных сетях набирает обороты флешмоб #MeAt20, суть которого показать себя в 20-летнем возрасте.

Старт челленджу дала в Twitter американка под ником @202natt, которая поинтересовалась, как ее подписчики выглядели в те юные годы. Идея сразу обрела популярность и к новому веянию присоединились знаменитости с разных континентов:

46-летний британский продюсер Джемайма Голдсмит:

Twiiter @Jemima_Khan;

46-летняя американская актриса Кайли Вернофф:

Instagram @kailivernoff

Не остались в стороне и менее известные пользователи интернета. Некто Линдси, явно не без гордости, разместила свои фото в 20 и 29 лет. На втором снимке девушка запечатлена значительно похудевшей:

Instagram @lyndseyvkane

Другой пользователь Instagram — журналист и писатель Иэн из Лондона также показал себя с разницей в 20 и 50 лет:

Instagram @iainworks

Ранее австралийцы запустили «карантинный флешмоб» — где фотографируются в карнавальных костюмах возле мусорки.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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