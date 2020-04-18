В Минздраве Башкирии осудили поступок сбежавших из-под карантина врачей
Семь медиков, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, самовольно покинули стены республиканской больницы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
Министр здравоохранения Республики Башкирия Максим Забелин во время брифинга по ситуации с коронавирусом решительно осудил поступок сбежавших из закрытой на карантин больницы имени Куватова врачей.
Глава ведомства отметил, что медики, которые должны были дождаться повторных результатов анализов на COVID-19, самовольно покинули стены медучреждения и, тем самым, поступили крайне не этично.
«Это наши коллеги, они покинули РКБ имени Куватова, и в отношении них также проводятся необходимые мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, проводятся определенные ограничительные мероприятия по линии Роспотребнадзора. Они не совсем этично поступили, когда покинули условия карантина», — сказал Максим Забелин.
Министр выразил уверенность, что в отношении сотрудников республиканской больницы будут предприняты необходимые ограничительные мероприятия.
Семь медиков сбежали из закрытой на карантин из-за коронавируса больницы имени Куватова в Уфе 10 апреля. В результате шестеро из них были возвращены назад по решению районного суда. В ходе разбирательства врачи пытались убедить судью в том, что их официально отпустили из медучреждения на домашнюю самоизоляцию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус подтвердили более чем у 50 пациентов больницы в Уфе.
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